На Украине с новой силой вспыхнул так называемый «картонный майдан». Сотни жителей вышли на улицы городов, больше всего — в Киеве. Они требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Акции в стране не стихают уже месяц, но эта стала одной из самых масштабных.

Почему Федорову до сих пор не выбрали преемника и как он всего одним интервью еще больше разогнал протестные настроения — покажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Незалежность» по-украински. На улицах Киева снова хорошо обученная толпа молодых людей с транспарантами на английском. Написано: «Мы верим в Федорова» — презюмируется, что не верят в Зеленского. Какое техническое задание сформировано западными НКО, так и отработано.

«Мы хотим заявить: только вы, Владимир Зеленский, как президент Украины, несете полную ответственность за последствия всех этих позорных решений!» — сказал боевик-ветеран ВСУ, организатор акции протеста Дмитрий Козятянский.

«Картонный майдан» в поддержку уволенного главы Минобороны Федорова разгорается с новой силой. Все по передовым демократическим методичкам. Знаменитые таблички готовят прямо на месте, потом дружно размахивают фонариками.

«Я хочу, чтобы меня услышали! Вот почему я здесь, как и все остальные. Чтобы президент, офис президента и лица, принимающие решения, услышали, что хочет сказать народ», — сказал участник акции протеста Александр.

Как и все на Украине, это рассчитано прежде всего на западную аудиторию. Тут же подсуетился и сам опальный Михаил Федоров. Дал интервью ирландскому блогеру, по сути, подстегнул протесты.

«Я думаю, что у людей забрали надежду, а это худшее, что можно сделать в отношении своего народа. Украинцы выходят на улицу, потому что они хотят понимать, как принимаются решения в государстве», — сказал бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

То, что протесты активизировались именно сейчас, не случайность, конечно. Уже завтра Рада впервые соберется после каникул. Депутаты должны будут проголосовать за кандидатов на должности глав МИД и Минобороны. Проблема в том, что кандидатов нет.

«То, что у нас уже больше месяца нет легитимных министров обороны и иностранных дел, за это нужно благодарить только этого „Одиссея“, лучника мощного Зеленского. Все, он не вносит это представление», — сказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*.

Зеленский не торопится, надеется переждать волнение. А потом тихо утвердить бывшего главу СБУ Евгения Хмару новым министром обороны. Под шумок он уже пропихнул Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки. Улице, правда, и это не понравилось.

Непонятно, откуда такой антагонизм. Умеров — гражданин США, а на протесты самые буйные оппозиционеры выходят с украинским прапором в виде американского флага. Словом, все запутано в политике «незалежной». Одна только ценность объединяет протестующих и тех, против кого они протестуют: любовь к красно-черным знаменам нацистов из ОУН-УПА*, запрещенной в России.

Нацистское полотнище, правда, перевернули вверх тормашками. Отличный повод покрутиться в гробу для идеолога и лидера ОУН* Евгения Коновальца. Его как раз с почестями похоронили в пантеоне украинских героев. Героев, достойных и современной украинской власти, и ее противников.

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* — внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

** — Азов» признан в РФ террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.