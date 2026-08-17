США и Иран продлили перемирие еще на два месяца
Стороны договорились о новом сроке, несмотря на сохраняющиеся разногласия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Al Arabiуа: США и Иран продлили перемирие еще на два месяца
Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о пролонгации действующего перемирия на 60 дней. Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированные источники.
Действие предыдущего соглашения истекало в ближайшее время, однако дипломатические усилия позволили сторонам избежать эскалации. Новый отсчет начнется сразу после завершения текущего периода. Подчеркивается, что решение стало результатом интенсивных консультаций при посредничестве третьих стран.
В Тегеране подтвердили готовность к диалогу, но отметили, что продление не следует воспринимать как уступку. Американская сторона, в свою очередь, заявила о намерении жестко следить за соблюдением условий, подчеркнув, что любые нарушения сделают дальнейшие переговоры бессмысленными.
Эксперты уже называют это решение важным шагом к снижению напряженности, однако предупреждают, что ключевые противоречия между государствами по-прежнему далеки от разрешения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 1,3 тысячи пользователей фитнес-приложения Strava могли раскрыть информацию о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке, опубликовав данные своих тренировок. Эта информация потенциально давала Ирану возможность отслеживать передвижения военнослужащих США.
Согласно данным издания, размещенные в приложении записи позволяли установить точные координаты военных баз, в том числе тех, которые отсутствуют на общедоступных картографических сервисах. Кроме того, пользователи зачастую использовали свои настоящие имена и выкладывали детализированные маршруты совершаемых пробежек.
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