США и Иран продлили перемирие еще на два месяца

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 37 0

Стороны договорились о новом сроке, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

На сколько дней США и Иран продлили перемирие — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Al Arabiуа: США и Иран продлили перемирие еще на два месяца

Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о пролонгации действующего перемирия на 60 дней. Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированные источники.

Действие предыдущего соглашения истекало в ближайшее время, однако дипломатические усилия позволили сторонам избежать эскалации. Новый отсчет начнется сразу после завершения текущего периода. Подчеркивается, что решение стало результатом интенсивных консультаций при посредничестве третьих стран.

В Тегеране подтвердили готовность к диалогу, но отметили, что продление не следует воспринимать как уступку. Американская сторона, в свою очередь, заявила о намерении жестко следить за соблюдением условий, подчеркнув, что любые нарушения сделают дальнейшие переговоры бессмысленными.

Эксперты уже называют это решение важным шагом к снижению напряженности, однако предупреждают, что ключевые противоречия между государствами по-прежнему далеки от разрешения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 1,3 тысячи пользователей фитнес-приложения Strava могли раскрыть информацию о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке, опубликовав данные своих тренировок. Эта информация потенциально давала Ирану возможность отслеживать передвижения военнослужащих США.

Согласно данным издания, размещенные в приложении записи позволяли установить точные координаты военных баз, в том числе тех, которые отсутствуют на общедоступных картографических сервисах. Кроме того, пользователи зачастую использовали свои настоящие имена и выкладывали детализированные маршруты совершаемых пробежек.

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