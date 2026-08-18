Грозит ответственность? Чем опасна публикация видео с семейным скандалом в сети

Юрист Александрова: публикация видео семейного скандала является правонарушением

Публикация в соцсетях видео с семейным конфликтом способна нарушить право человека на неприкосновенность частной жизни. О возможных последствиях такой публикации юрист Дарья Александрова рассказала в беседе с Life.ru.

Согласно статье 152.2 ГК РФ, без согласия человека нельзя собирать, хранить, распространять или использовать сведения, относящиеся к его частной жизни. В эту категорию, в частности, входят данные о месте проживания и пребывания, происхождении, а также личных и семейных обстоятельствах.

По словам Александровой, нарушение возможно и в ситуации, когда сведения о частной жизни используются при создании произведений науки, литературы или искусства, если это затрагивает интересы самого гражданина.

При этом закон предусматривает исключения: согласие не требуется, когда распространение информации отвечает государственным, общественным или иным публичным интересам. Аналогичное правило действует, если сведения уже стали общедоступными или были раскрыты самим человеком, либо с его согласия.

Отдельные правила установлены и для изображения умершего. После смерти гражданина для его использования, как правило, необходимо согласие детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — родителей.

Когда разрешение не понадобится

Эксперт выделила несколько ситуаций, при которых согласие человека на использование его изображения не требуется. Во-первых, это случаи, когда публикация связана с государственными, общественными или другими публичными интересами.

Во-вторых, речь идет о фотографиях и видеозаписях, сделанных в местах, свободных для посещения, либо во время публичных мероприятий — например, собраний, концертов, конференций, спортивных соревнований и других подобных событий. Исключение составляет ситуация, когда конкретный человек становится главным объектом использования изображения.

Кроме того, отдельного разрешения не требуется, если гражданин ранее позировал за вознаграждение. Если же сведения о частной жизни были получены незаконно и оказались в документах, видеозаписях или других материальных носителях, человек вправе обратиться в суд.

Он может потребовать удалить такую информацию и прекратить ее дальнейшее распространение. В предусмотренных законом случаях речь может идти также об изъятии и уничтожении экземпляров носителей, предназначенных для введения в гражданский оборот, если удалить информацию отдельно невозможно.

Таким образом, публикация записи семейной ссоры без согласия людей, попавших в кадр, может стать основанием для требований со стороны пострадавшего. В частности, человек вправе добиваться удаления ролика, запрета на его дальнейшее распространение и компенсации морального вреда.

«Публикация видеозаписи семейной ссоры может нарушать частную жизнь граждан», — отметила Александрова.

Но на этом возможные последствия не заканчиваются. Помимо гражданско-правовой ответственности, за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни в определенных случаях предусмотрена и уголовная ответственность по статье 137 УК РФ.

В зависимости от обстоятельств нарушение может повлечь штраф до 200 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до года, принудительные работы до двух лет, арест до четырех месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Дополнительно суд может запретить осужденному занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.