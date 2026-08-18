Не тяжелая работа: Машков рассказал, что на самом деле разрушает человека

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 43 0

Артист объяснил, почему именно изнуряющие репетиции, долгие поездки и смены, которые заканчиваются поздней ночью, дают ему силы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Режиссер Машков: человека разрушает хронический стресс, а не тяжелая работа

Жизнь любого человека, в том числе артиста, разрушает не тяжелый труд, а хронический стресс. Такое мнение выразил 5-tv.ru председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков. Он уверен, что тех, кто находится на своем месте, кто любит свое дело, усталость не обременяет.

Своим взглядом на профессию артиста, связанную с постоянным недосыпом, повышенным вниманием публики, ночными прогонами и выматывающей работой на сцене, Машков поделился на открытии юбилейного сезона — в этом году легендарной "Табакерке" исполняется 40 лет. По словам режиссера, погруженного в творчество человека проблемы не пугают, а мотивируют.

«Говоря о том, что приводит человека к разрушению, - не тяжелая работа, которая с проблемами и так далее, а хронический стресс. Хронический стресс — это когда вы занимаетесь тем, к чему не имеете никакого отношения… Занимается деятельностью, которой не хочет заниматься, приходит в коллектив токсичный, с которым не хочет находиться, - это и уничтожает человека, а не тяжелый труд, не стрессовые ситуации. Это все необходимо для нас», — заявил Машков.

Артист сослался на заключение ИИ, который проанализировал данные о долгожителях и пришел к выводу, — здоровый образ жизни ничего не гарантирует. Нейросеть определила, что вне зависимости от количества покоренных вершин, пройденных марафонов и съеденных брокколи на продолжительность счастливой жизни влияет ментальное состояние. А самый большой стресс — это не короткий шок, а нелюбимая работа или человек, то есть внутренний конфликт.

Этот принцип близок и Владимиру Машкову, и многим его коллегам, которые не терпят, а получают незабываемые эмоции от своего творчества. Возможно, поэтому в планах режиссера не только высокие цели, но и поддержка молодого поколения постановщиков. Ранее, как писал 5-tv.ru, он признался, что без сожаления передает свои идеи и наработки ученикам.

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