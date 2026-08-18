Коллективный Запад нагнетает некую «угрозу» со стороны России. То появляется выдуманный план наступления на Европу, то в страны Старого Света прилетают дроны. И приписать их Москве, кажется, готовы еще до того, как они успевают коснуться земли. Потом выясняется — беспилотники украинские. Кому и какая выгода от этого постоянного разжигания конфликта — разбирался корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Западного обывателя пугают российскими дронами. The Telegraph пишет о суперполигонах, которые строит Россия якобы для ударов по европейским столицам дальнобойными беспилотниками. В качестве доказательства наших агрессивных намерений приводятся примеры, когда в Польшу, Румынию или в прибалтийские страны прилетали дроны, которые, впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывались украинскими. Но спикеров-разжигателей такие нюансы не волнуют.

«Так что это реальные угрозы. Путин может использовать либо кибератаки, либо дроны, либо, возможно, даже военное вторжение, чтобы проверить НАТО и посмотреть, как альянс отреагирует на Пятую статью. Я думаю, мы должны воспринимать эту оценку разведки как реальную угрозу для НАТО», — считает экс-директор ЦРУ Леон Панетта.

Конкретный пример — недавно итальянские летчики в небе над Латвией сбили беспилотник и сразу обвинили русских. А позже выяснилось, что дрон был украинским. Некоторые итальянские политики высказались против участия в таких разводках.

«Это оказался украинский беспилотник! И это горькая, драматичная иллюстрация того, насколько безумной является позиция НАТО и Европы в отношении этой войны. Мы сами придумываем опасность, которой не существует. Мы убеждаем себя, что Россия представляет угрозу, потому что якобы нападет на Европу», — признал бывший министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства Италии Джанни Алеманно.

Пугают западного обывателя для того, чтобы свои агрессивные действия представить как защиту. Например, ВСУ впервые применили британские дроны для ударов по российским НПЗ, об этом со ссылкой на украинских военных пишет Times. Речь идет о реактивном беспилотнике дальнего действия «Ньян» — по сути это управляемая, а потому и высокоточная крылатая ракета. Репортаж об их первом боевом применении вышел на BBC.

«Теперь мы знаем, что среди дронов, бьющих по России, есть и такие — британские дроны, произведенные в Соединенном Королевстве и используемые украинцами против российских НПЗ и складов», — говорится в репортаже.

Еще один эпизод информационной атаки на Россию — статья в Bild, в которой со ссылкой на источники в НАТО описывается сценарий будущей войны с Россией. Первый этап — изоляция Калининграда, второй — создание килл-зоны вдоль линии фронта, третий — удары вглубь России. В общем, «Москва за три дня». И вот эта попытка подниматься вверх по спирали эскалации пугает здравомыслящих людей на Западе.

«То, что происходит сейчас, — это полное безумие, потому что люди, которые провоцируют подобное, совершенно не осознают, на какой риск идут и какой опасности подвергают собственное население. По сути, сейчас мы наблюдаем, как эти люди переступают все границы. У них нет ни понимания ответственности перед собственным народом, ни осознания тех рисков, которые они создают», — подчеркнул геополитический аналитик Тьерри Андре Лоран-Пелле.

Но тех, кто так рассуждает, — меньшинство. И их голос практически не слышен. Поэтому процесс демонизации и дегуманизации России идет полным ходом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.