В украинских городах военкомы все чаще получают отпор при попытке отправить своих граждан на фронт.

Двое мужчин в Киеве сумели отбиться от патруля, в этом им помогли прохожие. Они сели в машину и уехали, но силовики не отступили и бросились в погоню. Ее итог неизвестен.

А в Одессе сотрудники ТЦК похитили молодого человека прямо у входа в жилой комплекс. Они напали на жертву толпой, а женщину, которая пыталась его защитить, повалили на землю.

Политика Киева по отношению к собственным гражданам, в том числе отправка мобилизованных на фронт без подготовки, чтобы залатать дыры, ведет к серьезным демографическим последствиям. Неутешительным прогнозом делится директор одного из крупнейших перинатальных центров страны. По его словам, только для восстановления численности населения до уровня 2022 года необходимо, чтобы каждая украинка родила минимум восемь детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве сотрудники ТЦК задержали двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви — митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и протоиерея Тульчинской епархии Анатолия Вишневого. Об этом в Telegram сообщил адвокат Никита Чекман, отметив, что обстоятельства задержания выясняются.

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