Опубликованы результаты вскрытия тела актрисы Хайден Панеттьери

Голливудская актриса Хайден Панеттьер умерла ненасильственной смертью

Смерть голливудской актрисы Хайден Панеттьери не была насильственной. Об этом сообщил телеканал FOX со ссылкой на офис коронера.

«Предварительное расследование смерти Панеттье не выявило признаков преступления или подозрительных обстоятельств», — говорится в материале СМИ.

Там также отметили, что во время вскрытия не были найдены какие-либо травмы, которые способны привести к летальному исходу. Точная причина смерти Панеттьери пока не озвучивается.

Но известно, что, когда медики прибыли на место трагедии, то сердце актрисы уже не билось. Они провели все необходимые реанимационные действия, но помочь знаменитости не смогли. Ей было 36 лет.

У актрисы осталась 11-летняя дочь Кайя-Евдокия, которую она родила от чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко в декабре 2014 года. С 2018-го опека над девочкой полноправно перешла к отцу ребенка, так как у матери появились депрессия, алкогольная и наркотическая зависимости. Однако связь с матерью девочка поддерживала.

Владимир Кличко после новостей о смерти бывшей возлюбленной выразил сочувствие родным и близким Хайден Панеттьери. Также отметил, что, несмотря на расставание, она была важной частью жизни боксера.

«Ничто не сотрет те времена, которые мы провели вместе, и то место, которое она занимала в нашей жизни. Что касается нашей дочери Кайи, я всегда буду говорить о ее матери с уважением и постараюсь, чтобы она помнила, каким человеком она была», — написал Кличко на своей странице в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что причиной смерти актера Сергея Ясинского стали проблемы с сердцем. Артиста не стало на 83-м году жизни.

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