Родился в туалете и умер: 16-летнюю девушку арестовали за попытку убийства сына

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

После обращения школьницы в больницу врачи заметили признаки того, что она недавно стала матерью.

16-летняя девушка родила в туалете: ребенок умер

Фото: www.globallookpress.com/Stanislav Kogiku

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Japan Today: 16-летнюю девушку арестовали за попытку убийства сына

В Японии 16-летнюю старшеклассницу задержали по подозрению в попытке убийства собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщило Japan Today.

По данным полиции, девушка родила ребенка в женском туалете торгового центра. Предполагается, что после родов она пыталась лишить младенца жизни.

Через несколько часов школьница обратилась в больницу вместе с родителями. Врачи обнаружили признаки недавних родов и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Родители девушки начали искать ребенка в местах, где она могла находиться, и обнаружили младенца в туалете торгового центра. Однако к моменту обнаружения он уже был мертв.

После сообщения из больницы полиция начала расследование и вскоре задержала несовершеннолетнюю. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины случившегося и роль других возможных участников ситуации.

Обвинение может быть переквалифицировано на дело об убийстве.

Историю стали обсуждать читатели издания. Люди начали рассуждать о том, должна ли в подобных случаях ответственность рассматриваться только в отношении матери ребенка или необходимо также выяснять роль отца и окружающих.

«Интересно, что для зачатия ребенка нужны двое, но когда все идет катастрофически не по плану, в истории внезапно остается только один родитель», — написал один из пользователей.

При этом комментаторы отмечали, что установление всех обстоятельств произошедшего остается задачей следствия, а возможная ответственность других лиц может быть определена только после проверки фактов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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