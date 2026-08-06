Онколог Астафуров: побочные эффекты — не показатель эффективности химиотерапии

Тошнота и другие ярко выраженные побочные эффекты не являются показателем результативности химиотерапии. Об этом изданию Life.ru рассказал онколог, химиотерапевт и реаниматолог Сергей Астафуров.

Он отметил, что реакция на лечение зависит от целого ряда факторов, и предсказать ее со стопроцентной точностью невозможно.

«Прежде всего, важно понимать, что под словом „химеотерапия“ скрывается большое количество различных препаратов и схем лечения. Они отличаются механизмом действия, дозировками и спектром возможных побочных эффектов», — подчеркнул медик.

Кроме того, в наши дни активно применяют таргетную терапию, иммунотерапию и их комбинации. И каждая из них переносится пациентами по-разному.

Также многое зависит от индивидуальных особенностей самого человека: возраст, общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, особенности обмена веществ, работа печени и почек, качество питания и уровень физической активности. Все это сказывается на том, как тело отреагирует на химиотерапию, уточнил Астафуров.

Лечение для каждого пациента подбирается индивидуально. Для кого-то более интенсивные препараты, для кого-то щадящие. До начала курса специалисты оценивают общее состояние человека, результаты анализов и факторы риска, чтобы выбрать максимально безопасную тактику. Большую роль играет и своевременная сопроводительная терапия. Она способна существенно снизить выраженность побочных эффектов и сделать лечение более комфортным.

Но даже при одном диагнозе и схеме терапии организм людей будет переносить ее по-разному. Однако это не означает, что лечение не работает или врач где-то ошибся, заверил онколог. Единственный способ оценить результат — это данные обследований, лабораторных исследований и реакция опухоли на проводимое лечение.

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