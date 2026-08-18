Daily Mail: в Британии мать гуглила симптомы дочери в момент ее смерти

В Великобритании 25-летняя Александра Уокер искала в интернете симптомы, пока ее двухлетняя дочь умирала от переломов. Об этом сообщил журнал People.

Вскоре после этого Александра и ее 22-летний бойфренд предстали перед судом, где их признали виновными в убийстве ребенка. По данным следствия, девочка в течение нескольких месяцев подвергалась жестокому обращению со стороны пары.

В больницу ребенка доставили с тяжелыми повреждениями: медики обнаружили у нее 21 перелом, а причиной смерти назвали обширную черепно-мозговую травму. Сожителя Александры также признали виновным в сексуальном насилии над двухлетней девочкой.

Мать не торопилась обращаться за медицинской помощью. Когда девочка получила фатальную травму, Александра выкурила сигарету, а затем открыла поисковик Google и стала искать ответы на вопросы о том, почему у ребенка идет кровь и что делать в ситуации, когда у малыша кровь в стуле.

«Почему у малыша кровь?» — писала Александра.

Суд установил, что насилие происходило на протяжении нескольких месяцев до смерти ребенка. Сожитель Александры познакомился с ней через приложение для знакомств незадолго до трагедии.

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