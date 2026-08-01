Медовый, Яблочный и Ореховый: традиции празднования трех Спасов в августе

В августе 2026 года верующие россияне отметят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы

В августе православные верующие отмечают три праздника, которые в народной традиции получили название Спасы — Медовый, Яблочный и Ореховый. Эти дни связаны с подготовкой к важным церковным событиям и освящением плодов свежего урожая. Каждый из праздников имеет собственную историю, духовное значение и многовековые традиции, о которых в своем материале рассказали журналисты «Известий».

Медовый Спас

Первый Спас отмечают 14 августа. В этот день православная церковь празднует Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня и чтит память святых мучеников Маккавеев. К середине августа пасечники приступали к сбору меда и приносили его в храм для освящения. Считалось, что после освящения мед обретает целебную силу.

Праздничную трапезу начинали с ложки меда, также готовили постные блюда — пряники, коврижки, блины и медовый квас. Вместе с медом в церковь приносили мак и лекарственные травы. Освященные букеты хранили дома как обереги.

Священнослужители подчеркивают, что освящение плодов — лишь благочестивая традиция, которая не должна подменять духовный смысл праздника. С 14 августа начинается Успенский пост.

Яблочный Спас

Второй Спас отмечают 19 августа. Дата совпадает с Преображением Господним — одним из так называемых двунадесятых православных праздников. В храмах проходят богослужения и освящение плодов нового урожая. Верующие приносят яблоки, а также виноград, груши, сливы и другие фрукты.

Обычай освящать плоды уходит корнями в древние религиозные традиции — так верующие выражают благодарность Богу за урожай. После освящения плодами принято угощать близких и делиться с нуждающимися.

До праздника многие стараются не употреблять яблоки, хотя церковь не устанавливает подобных запретов. Главное в этот день — участие в богослужении и молитве.

Ореховый Спас

Третий Спас отмечают 29 августа. В православном календаре этот день посвящен перенесению Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь. Народное название связано с тем, что к концу августа в лесах созревали орехи.

Также праздник называют Хлебным Спасом, поскольку к этому времени обычно завершалась уборка зерновых. В храмах освящали колосья пшеницы, орехи и хлеб из муки нового помола. К этому дню заканчивался Успенский пост, поэтому стол становился более разнообразным. Как и другие Спасы, этот день напоминает о благодарности за урожай и важности милосердия.

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