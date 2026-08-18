Сильно опаздываете: в какое время лучше всего ужинать

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 12 0

Фиксированное время приема пищи помогает наладить метаболизм.

Во сколько полезнее всего ужинать в какое время дня

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Ужин до шести вечера признан оптимальным для сохранения здоровья организма

Ранние вечерние приемы пищи помогают наладить метаболизм, улучшить качество сна и снизить риск развития опасных заболеваний. Об этом рассказало издание Fox News.

Специалисты в области сомнологии и нейробиологии утверждают, что человеческий организм функционирует согласно циркадным ритмам, которые определяют не только циклы бодрствования, но и эффективность переработки пищи.

Психиатр Сара Босс отмечает, что поздний прием еды поддерживает высокий уровень инсулина и мешает выработке мелатонина, необходимого для глубокого сна.

«Секреция мелатонина, сигнализирующая телу о подготовке к отдыху, подавляется как светом, так и потреблением пищи», — рассказала специалист.

Ужин за несколько часов до сна позволяет избежать ситуации, когда организм вынужден одновременно заниматься пищеварением и восстановлением сил.

Исследования специалистов из Университета Джонса Хопкинса подтвердили, что прием пищи в 22:00 повышает уровень глюкозы в крови на 18% по сравнению с аналогичным набором продуктов, съеденным в 18:00.

Врачи подчеркивают, что чувствительность к инсулину падает в вечернее время, что делает поздние трапезы фактором риска для развития ожирения и диабета.

Кроме того, ранний ужин помогает предотвратить кислотный рефлюкс — это процесс, при котором содержимое желудка, включая агрессивную соляную кислоту, забрасывается обратно в пищевод. Согласно данным японских ученых, люди, ложащиеся спать менее чем через три часа после еды, в семь раз чаще страдают от дискомфорта в пищеводе. Эксперты рекомендуют делать основной упор на завтрак и обед, оставляя для вечера легкие блюда с высоким содержанием белка и овощей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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