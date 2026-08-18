SHAMAN отказал Канье Уэсту в совместном номере на концерте в Санкт-Петербурге

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, отказался от дуэта с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По словам собеседника канала, предложение о сотрудничестве поступило со стороны американской команды концертному директору SHAMAN Александру Кочану. Однако артист категорически отказался от столь «заманчивого» предложения. Какие именно обстоятельства повлияли на решение певца, не уточняется.

Фото: 5-tv.ru

Накануне в сети появились слухи о возможности замены Уэста российским певцом в случае отмены приезда американского рэпера.

Ранее Уэст объявил о двух концертах в Санкт-Петербурге, которые состоятся 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена». Ожидается, что на каждом из шоу соберется до 80 тысяч поклонников, а общая аудитория за два дня может достигнуть 160 тысяч человек.

Продюсер Сергей Дворцов высказал в разговоре с 5-tv.ru предположение, что на разогреве у американского рэпера в Санкт-Петербурге могут выступить певицы Полина Гагарина, Ани Лорак, заслуженный артист России Дима Билан или певец Сергей Лазарев.

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