В Киеве назревает конфликт, который может ударить по вертикали украинской власти. Зеленский отверг требования Федорова вернуть ему должность министра обороны. Но тот не сдается, продолжает публично давить на руководство страны. И заручается все большей народной поддержкой, судя по протестам у Верховной рады. Корреспондент «Известий» Александр Терехин следит за этим противостоянием.

Документ за подписью Зеленского в Раде ждали весь день: представление кандидатов на посты министров иностранных дел и обороны — ключевые позиции украинской верхушки. И если раньше главарь киевского режима такие новости привозил в парламент лично, то в этот раз что-то постеснялся.

«365 миллиардов не хватает для финансирования армии, это не мои расчеты — это расчеты Счетной палаты. И цифра только увеличивается. И знаете, какой план закрытия этой дыры мы слышим от власти? Он звучит примерно так: «Как-то будет», — заявил депутат Ярослав Железняк.

Вопросов к Зеленскому у депутатов хоть отбавляй. Немало их и у митингующих под окнами Рады. В первый день работы парламента после каникул у его стен вновь собрался «картонный Майдан» — митинг в поддержку уволенного министра обороны Федорова.

А где же сам Зеленский? Да вот он — на очередном шабаше. В списке приоритетов главаря с Банковой политические вопросы не на первом месте. Куда важнее набрать очки перед ядерным электоратом — украинскими националистами.

Горсть земли в могилу нациста Коновальца — «перемога», которая в топе украинских новостей. Зеленский делает все, чтобы отвлечь внимание от главного — попыток протащить в кабмин Евгения Хмару. Его главарь киевского режима предложил в качестве кандидата в министры обороны. Но Рада может и не согласиться.

«Я убежден, что мы должны навести порядок в закупках вооружения. Не может дальше ждать решения парламента, президента и правительства война и вооруженные силы. Подчеркиваю, мы должны вернуть 40 миллиардов гривен собранных закупок вооружений», — отметил народный депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко*.

Пока нардепы спорят о новом министре обороны, старый вещает так, будто готовится к повышению. В интервью американским журналистам Федоров проболтался о неких секретных планах. И это точно не возвращение в кабмин.

— Как вы думаете, почему вас сняли с должности?

— Знаете, я не хочу рассказывать американской аудитории.

Молодой технократ, каким себя рисует Федоров, — то самое новое лицо, которое Запад хотел бы видеть вместо надоевшего Зеленского. Об этом говорят и неутихающие картонные митинги, запустившие украинскую политическую неразбериху. Впрочем, смена марионеток едва ли снимет головную боль кураторов Банковой. Протянутые руки киевских главарей не для рукопожатий, а для выклянчивания новых траншей.

«Видимо, кто-то из западных правителей, недополучая денег, которые выделяются щедро Киеву, и выделялись и при Байдене, и потом. Вот это тоже они хотят здесь иметь человека, который все-таки, наверное, обладает гораздо меньшими аппетитами по разворовыванию этой помощи», — считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Немецкие журналисты заметили и сокращение гуманитарной и финансовой помощи Киеву. В прошлом году на эти цели Европа жертвовала почти в два раза больше. И если лакомый пирог западных денег сокращается, то и борьба за его куски на Банковой будет только разгораться.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.