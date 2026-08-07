Трамп отказался поставлять противоракеты Украине, так как они нужны США

Президент США Дональд Трамп отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в поставках дополнительных ракет-перехватчиков для систем ПВО. Об этом сам американский лидер заявил журналистам в Овальном кабинете.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не могут передать вооружение Киеву, поскольку сами испытывают дефицит противоракет. Трамп напомнил, что администрация Джо Байдена передала Украине боеприпасы на сумму около 300 миллиардов долларов.

«Мы передали Украине огромное количество боеприпасов. Люди Байдена сделали это, причем абсолютно бесплатно… Нам и самим нужны ракеты. Байден дал ему так много — Байден передал боеприпасов на 300 миллиардов долларов», — заявил глава Белого дома.

Ранее Зеленский выразил недовольство партнерами из-за отсутствия поставок ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Он утверждает, что боеприпасы к этим системам имеются на складах по всему миру. Однако союзники до сих пор не приняли политическое решение об их передаче Киеву, сетует Зеленский.

Вместе с тем, в конце июля состоялась встреча премьер-министра Польши Дональда Туска и главы киевского режима. Ключевой темой переговоров стало возможное производство Варшавой ракет PAC-3 для систем Patriot.

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