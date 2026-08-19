Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников, летевших на Москву

Собянин: в ночь на 19 августа силы ПВО сбили 21 беспилотник на подлете к Москве

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в общей сложности 21 украинский беспилотник, летевший на Москву в ночь на 19 августа. Об этом в мессенджере МАКС рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, первая атака была отражена к 02:36 по московскому времени — 11 дронов ВСУ. Примерно 40 минут спустя Собянин сообщил еще о десяти ликвидированных аппаратах.

«Еще десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.

Накануне, писал 5-tv.ru, за 12 часов российские средства ПВО перехватили 65 украинских дронов. БПЛА сбивали в небе над Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом и акваторией Черного моря.

Также ранее в Подмосковье в результате атаки повреждения получили жилые и нежилые здания. В Коломне обломки беспилотника стали причиной пожара в торговом павильоне. За прошлую ночь над областью уничтожили более 150 аппаратов. Пострадали три человека, в том числе десятилетняя девочка из Раменского. Повреждения зафиксировали в нескольких городах и деревнях.

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