Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников, летевших на Москву
О ситуации в небе над столицей рассказал мэр Сергей Собянин.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Собянин: в ночь на 19 августа силы ПВО сбили 21 беспилотник на подлете к Москве
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в общей сложности 21 украинский беспилотник, летевший на Москву в ночь на 19 августа. Об этом в мессенджере МАКС рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы города, первая атака была отражена к 02:36 по московскому времени — 11 дронов ВСУ. Примерно 40 минут спустя Собянин сообщил еще о десяти ликвидированных аппаратах.
«Еще десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.
Накануне, писал 5-tv.ru, за 12 часов российские средства ПВО перехватили 65 украинских дронов. БПЛА сбивали в небе над Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом и акваторией Черного моря.
Также ранее в Подмосковье в результате атаки повреждения получили жилые и нежилые здания. В Коломне обломки беспилотника стали причиной пожара в торговом павильоне. За прошлую ночь над областью уничтожили более 150 аппаратов. Пострадали три человека, в том числе десятилетняя девочка из Раменского. Повреждения зафиксировали в нескольких городах и деревнях.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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