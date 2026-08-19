Снайперы «Центра» уничтожили «Бабу-ягу» и «Вампира». Лучшее видео из зоны СВО

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 14 0

Военнослужащие ВС РФ выполняют боевые задачи на добропольском направлении.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Снайперы 74-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Центр» успешно уничтожают тяжелые квадрокоптеры и гексакоптеры ВСУ на добропольском направлении. Основные цели — дроны типа «Баба-яга» и «Вампир».

Снайперы действуют скрытно, заранее разведывая местность и прокладывая маршруты для штурмовых подразделений. На позициях они маскируются, оставаясь незамеченными для вражеской разведки.

Так, в ходе выполнения боевых задач снайперская пара поразила гексакоптер «Баба-яга», предотвратив сброс мин, и квадрокоптер «Вампир», корректировавший огонь противника.

На счету снайперских пар бригады более ста уничтоженных дронов ВСУ такого типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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