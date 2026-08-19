Фонтанной системе Петергофа исполнилось 305 лет

Фонтанной системе Петергофа исполняется 305 лет. Это одна из самых удивительных инженерных конструкций времен Петра Первого. За три века она превратилась в визитную карточку Петербурга, но принцип работы остался практически прежним — вода поступает по каналам без насосов и электричества. Как устроено это гидротехническое чудо, увидел корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Боковые каскады, шутихи и даже торжественная «Пирамида» — просыпаются здесь раньше, и без будильника. Главная звезда — «Самсон» — спит дольше всех. А будильник — на весь парк.

Но этот утренний спектакль начинается далеко отсюда. Источник воды — в 24 километрах. Все начинается на Ропшинской возвышенности — пруды, каналы, все ниже, ниже и ниже.

«Здесь случилось то, чего до этого не знала Европа. Фонтаны заработали без единого насоса — ни мотора, ни электричества, а лишь расчет, высота и упрямство одного человека, который увидел Версаль и захотел его превзойти», — отметил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Петр Первый посвятил целый день изучению фонтанов во Франции и загорелся идеей.

«Его настолько впечатлило, он их записал и изображал с помощью ножа и вилки за ужином схему прообраза насоса, который качал воду из реки Сены в Версальские сады. Так вот, в Петергофе Петр сделал все совершенно по-другому. В этом и талант Петра», — подчеркнул начальник экспозиционной службы государственного музея-заповедника «Петергоф», кандидат исторических наук

Сергей Бондарев.

В Версале насосы качают воду и сегодня. А в Петергофе и 305 лет спустя 150 каскадов и фонтанов по-прежнему открывают вручную — железными задвижками. Ни кнопок, ни датчиков.

«Не меняется ничего, как все работало тогда. Сами фонтаны, обслуживание, открытие, закрытие, уход за фонтанами — все то же самое по той же технологии, как было и раньше», — пояснил заведующий сектором отдела фонтанов и гидротехнических сооружений государственного музея-заповедника «Петергоф» Денис Чекан.

Даже трубы, и те не спешат становится современными, большая часть — исторические.

«При Петре воду к фонтанам вели по деревянным трубам. Их конопатили, просмаливали, но, разумеется, такой материал не мог служить долго. И уже в XVIII веке стали использовать чугун — эта труба не новая, как может показаться, ей 150 лет. Просто она покрашена», — присмотрелся к конструкциям корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

У каждого фонтана — свой мастер. А его главный инструмент — киянка. Это деревянный молоток, с помощью которого рисунок струи фонтана можно поправить буквально на глаз.

«Форсунки выполнены из свинца. То есть это металл, но мягкий. Это металл, который можно аккуратно таким вот постукиванием деформировать. Тем самым мы достигаем этого правильного рисунка. Это все материалы XVIII–XIX веков», — уточнил фонтанный мастер Александр Корсаков.

Сегодня это крупнейшая в мире фонтанная система без единого насоса. Один только «Самсон» бьет на высоту 20 метров — целой многоэтажки — и только перепадом высот. За прошлый год на это посмотрели пять миллионов человек.

Петергофские фонтаны все так же знают свое время. И, кажется, будить их не приходится — они сами умеют будить весь парк.

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