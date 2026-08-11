«Он так кричал»: в Петербурге ребенка ударило током во время купания в Неве

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Из воды его достали уже без сознания.

Фото, видео: МАХ/Питерский Следком/id7838454421_gos; 5-tv.ru

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В Петербурге выясняют причины шокирующего происшествия в акватории Невы — жертвой которого едва не стал 11-летний школьник. Несколько часов назад появились новые подробности. Во время купания на территории яхт-клуба мальчик получил сильнейший удар током. Из воды его достали уже без сознания.

Все обстоятельства ЧП — сейчас проверяют следователи. Картину происшествия восстановил корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Эту воду невозможно отличить от любой другой. Но для 11-летнего Егора она едва не стала смертельной ловушкой.

«Помоги мне, помоги мне! Он так кричал! Я побежала, меня током так ударило, я аж подпрыгнула!» — сказала очевидец Татьяна Абдуллаева.

Когда другие отдыхающие бросились на помощь, им стало очевидно — вода под напряжением, а значит, заходить в нее опасно и самим спасателям.

«Ребенок находился буквально в метре от берега, очевидцы встали на это бревно и смогли вытянуть мальчика из воды, чтобы оказать первую помощь», — сообщил корреспондент Егор Еперев.

Счастливая случайность — на пляже в тот момент отдыхал мужчина, который служит в университете МЧС. Нам удалось связаться с ним по телефону.

«У него пульса не было, у него сердце остановилось. Когда я его держал, он был холодный. У него были синие губы. По всем признакам, которые я наблюдал, он был практически мертв», — сказал очевидец Михаил.

И все же сердце запустили, мальчик пришел в сознание.

«Полиция, МЧС тоже обесточили уже этот самый мостик, чтобы можно было как-то разобраться дальше с водой этой, и мальчику уже медицинские работники оказали помощь», — сказал очевидец Алексей Стельмах.

«Почему вода была под напряжением — это предстоит установить следователям. Но первые догадки — вот эти провода рядом с мостиком, один из них до сих пор находится в воде», — добавил Егор Еперев.

Впрочем, непонятны сила тока и границы опасной зоны рядом с пляжем.

«Если он просто находился в воде, поражение электрическим током могло вызвать спазмы, судороги и просто ввести в панику человека, и он мог нахлебаться воды. Либо уже он держался за какой-то металлический предмет и являлся проводником в электрической цепи», — сказал технический директор ремонтной компании Павел Дынай.

Электричество — враг невидимый, а значит, определить, что вода под напряжением, невозможно. Точно так же в прошлом году в Белгородской области никто и догадаться не мог, что фонтан, где резвятся дети, опасен. В результате погибла 13-летняя девочка. Другая девочка из Петербурга попала в реанимацию, когда схватилась за металлический забор. И снова — визуально опасность не определить. Но сегодня спасти ребенка удалось.

Сейчас Егор находится под наблюдением врачей. Но главное, в чем предстоит разобраться, — каким образом электричество оказалось в воде и кто должен был обнаружить эту опасность раньше, чем ее обнаружил ребенок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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