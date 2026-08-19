Обнаженный мужчина напал на подростка в Твери

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Несовершеннолетнего госпитализировали после инцидента на улице.

В Твери обнаженный мужчина напал на подростка с кулаками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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СК проверяет информацию о нападении обнаженного мужчины на подростка в Твери

В Твери следственные органы организовали проверку по факту нападения на подростка. Соответствующая информация была опубликована представителями регионального управления Следственного комитета (СК) в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел на улице города — по данным местных пабликов, к несовершеннолетнему подбежал обнаженный мужчина и нанес ему удар. В результате школьник был доставлен в больницу.

В управлении СК также отметили, что о происшествии стало известно в ходе мониторинга социальных медиа. Московский межрайонный следственный отдел Твери проводит доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный напал на певицу Хадиже Магомедову из-за отказа выйти за него замуж. Инцидент произошел у нее дома, куда мужчина проник через открытую дверь и схватил артистку за руки.

По словам артистки, преследование длилось около года. Злоумышленник писал ей в социальных сетях и угрожал, она заблокировала его, но лично не знает. На вид нападавшему около 50 лет. После случившегося Магомедова написала заявление в полицию. Даже в участке сталкер продолжал угрожать. О серьезных травмах не сообщается, но артистка жалуется на сильную боль в руках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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