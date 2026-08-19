Актер из «Приключений Электроника» Владимир Торсуев экстренно госпитализирован

Звезда «Электроника» Владимир Торсуев госпитализирован со спонтанной гематомой

Советский и российский актер Владимир Торсуев, известный по главной роли в культовом фильме «Приключения Электроника», экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией. У артиста диагностирована спонтанная гематома. Медики проводят тщательное обследование для выяснения причины ее появления.

Спонтанная гематома представляет собой скопление крови в тканях, в частности в подкожной клетчатке или мышцах, которое образуется вне зависимости от случайных травм или медицинского вмешательства. В отличие от обычных синяков, возникающих после удара или ушиба, спонтанная гематома формируется из-за повреждения сосуда по иным причинам.

В марте артист в очередной раз женился. Избранницей стала его бывшая жена Лилия, и для Торсуева этот брак стал шестым по счету. Пара воссоединилась вскоре после дня рождения жениха — в апреле ему исполнилось 60 лет. По словам самого «Электроника», в прошлом они развелись из-за того, что супруга была гражданкой Украины, но теперь пара строит совместные планы и хочет записать дуэт.

Владимир Торсуев и его брат-близнец Юрий прославились в юности после выхода фантастической картины «Приключения Электроника», где один сыграл робота, а другой — его точную копию Сыроежкина. Однако, как рассказывал актер 5-tv.ru, популярность быстро прошла: они повзрослели, и зрители перестали их узнавать.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти другого актера фильма про Электроника — Василия Скромного, известного по роли Макара Гусева. Он ушел из жизни в 61 год. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Скромный начал актерскую карьеру, снимаясь в детских и военных фильмах, но позднее оставил профессию. Он окончил мореходное училище и долгие годы работал боцманом в торговом флоте. За свою жизнь он побывал в Бразилии, Мексике, Аргентине, Австралии и других странах, а в свободное время занимался подводным плаванием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.