«Замечательный мужик»: исполнитель роли Электроника Торсуев об актере Скромном

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Сыгравший в культовом советском фильме артист умер 11 марта.

Что сказал актер Владимир Торсуев о Василии Скромном

Фото: Кадр из сериала «Приключения Электроника», 1979г.

Владимир Торсуев назвал Василия Скромного сказочным артистом

Актер Василий Скромный, которого не стало 11 марта, был замечательным мужиком и совершенно сказочным артистом. Об этом заявил исполнитель роли Электроника в «Приключениях Электроника» Владимир Торсуев в беседе с NEWS.ru.

«Скромный — замечательный мужик, порядочный. Совершенно сказочный актер, с моей точки зрения. Из всех детей-актеров из „Электроника“ получил профессиональное актерское образование, хотя не высшее. Мы дружили, как говорится, с первого взгляда, дружили на съемках и после съемок, виделись, встречались», — сказал Торсуев.

Актер добавил, что Василий смог найти свое место в жизни и был прекрасным семьянином. Однако уйти в 61 год — очень рано.

«Господь забирает тех, кто ему нужен. Очень прискорбно», — добавил он.

Василий Скромный известен зрителям по роли Макара Гусева в популярном детском фильме «Приключения Электроника». Также Скромный снялся в таких фильмах, как «Школа», «Я — Хортица», «Третье измерение», «Взять живым» и «Комбаты».

Несмотря на успешный старт в качестве актера, Василий решил уйти из этой сферы, выбрав карьеру моряка. Он отучился в мореходном училище и посвятил жизнь работе в торговом флоте в качестве боцмана.

В составе экипажей украинских судов он объездил много дальних стран, включая Бразилию, Мексику, Аргентину, Австралию, Кубу и Турцию. Его главным увлечением было подводное плавание, которому он посвящал свой досуг в перерывах между рейсами.

Василий Скромный умер в Одессе на 62-м году жизни после борьбы с тяжелым недугом. Известно, что у актера было онкологическое заболевание. Врачи и близкие делали все возможное, но болезнь оказалась сильнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей» актер Валерий Бочкин. Коллектив театра, в котором он служил, выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

