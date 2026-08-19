«Лебединое озеро» и танки на улицах Москвы: 35 лет назад начался путч ГКЧП

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Страна тогда оказалась в шаге от революции и гражданской войны.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Поляков; 5-tv.ru

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Путч ГКЧП начался 35 лет назад

Сегодня в России вспоминают одно из ключевых и в то же время неоднозначных событий в современной истории страны. 35 лет назад начался путч ГКЧП.

Советская партийная верхушка создала Государственный комитет по чрезвычайному положению и попыталась взять власть в свои руки. Они надеялись сохранить СССР и отменить подписание нового союзного договора, который, по их мнению, означал фактическую ликвидацию единого государства.

Президента Горбачева отстранили от управления страной. В это время в эфире всесоюзного телевидения — «Лебединое озеро», а на улицах столицы — военные.

«Танки в центре Москвы, судя по всему, были очень крупной ошибкой членов ГКЧП, потому что они сразу ввергли население в недоумение по поводу того, из-за чего произошла такая эскалация конфликта», — сказал главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.

Все три дня августовского путча будущее государства висело на волоске. Страна была в шаге от революции и гражданской войны. Но масштабного кровопролития удалось избежать. Итог — отвод войск, арест заговорщиков и ликвидация СССР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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