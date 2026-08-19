Собянин: восстанавливаем Донбасс по московским стандартам

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Столичные специалисты уже отремонтировали тысячи объектов в ДНР и ЛНР, включая больницы и жилые дома.

Собянин: Москва восстанавливает Донбасс по московским станда

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва продолжает системно восстанавливать социальную и жилищную инфраструктуру в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

«С 2022 года по соглашению с правительствами Луганской и Донецкой народных республик столичные специалисты восстанавливают жилые дома, больницы, инженерные сети и обустраивают общегородские пространства — все по московским стандартам», — написал мэр Москвы.

По его словам, за несколько лет совместной работы в Луганске модернизировали поликлинику, два корпуса больницы, а также здание стерилизационного отделения детской клинической больницы. В Донецке реконструировали три корпуса крупнейшего медучреждения города: поликлинику, диагностический центр и отделение кардиохирургии.

Работы ведутся по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке глав регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва, по заявлению мэра Сергея Собянина, продолжает наращивать свой статус ведущего индустриального и технологического центра России. В своем канале в мессенджере градоначальник привел данные о динамике промышленного роста. Так, в 2025 году столичные производители нарастили выпуск продукции на 4,7% по сравнению с показателями 2024 года, а за первые шесть месяцев текущего года темпы роста ускорились до 12,5%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
85.16
0.15 98.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Чем полезна свекла для зрения: может ли она поддерживать здоровье глаз
13:58
Больше 100 жертв: мертвых попугаев нашли в морозилке московского антикафе
13:51
Россельхознадзор и прокуратура проверят производителя вакцины «Мультикан-8»
13:43
Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» дайвера задержали в Хорватии
13:36
«Мы до него слишком жадные»: почему Федункив не показывает сына
13:18
Ушли молодыми: Хайден Панеттьери, Лиам Пейн и другие звезды

Сейчас читают

После остановки АЭС Румынии понадобился российский газ
Россиян лишили горящих туров в Турцию
Мать Яниса Тиммы прервала молчание и обнародовала аудиосообщение от Седоковой
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео