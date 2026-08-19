Лерчек грозит реальный тюремный срок вместо условного

Блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, могут заменить условный срок на реальный. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«Если суд апелляционной инстанции согласится с доводами, содержащимися в представлении гособвинителей Светланы Тарасовой и Натальи Кузьминой, то в случае нарушения осужденной этих запретов, суд может заменить ей условный срок на реальное отбытие наказания», — уточнил источник агентства.

По его данным, представители прокуратуры в поданной апелляции изложили свои доводы, которые направлены на предупреждение новых преступлений со стороны интернет-знаменитости.

Также этот инсайдер отметил, что информация, появившаяся в СМИ о том, что показания блогера были ложными, искажает данные. Подобная фраза действительно содержалась в приговоре, вынесенном Чекалиной. Но это стандартная практика, к которой прибегают всегда, когда подсудимый не признает свою вину, чтобы избежать наказания.

Гагаринский суд Москвы 31 июля признал Лерчек виновной в совершении незаконных валютных операций и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно. Также ей предстоит выплатить штраф в размере более 763,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд зарегистрировал апелляционные жалобы всех участников уголовного дела Валерии Чекалиной. С вынесенным приговором оказались не согласны и осужденная, и представители гособвинения.

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