Лерчек грозит реальный тюремный срок вместо условного

Блогера признали виновной в совершении незаконных валютных махинациях.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, могут заменить условный срок на реальный. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.
«Если суд апелляционной инстанции согласится с доводами, содержащимися в представлении гособвинителей Светланы Тарасовой и Натальи Кузьминой, то в случае нарушения осужденной этих запретов, суд может заменить ей условный срок на реальное отбытие наказания», — уточнил источник агентства.
По его данным, представители прокуратуры в поданной апелляции изложили свои доводы, которые направлены на предупреждение новых преступлений со стороны интернет-знаменитости.
Также этот инсайдер отметил, что информация, появившаяся в СМИ о том, что показания блогера были ложными, искажает данные. Подобная фраза действительно содержалась в приговоре, вынесенном Чекалиной. Но это стандартная практика, к которой прибегают всегда, когда подсудимый не признает свою вину, чтобы избежать наказания.
Гагаринский суд Москвы 31 июля признал Лерчек виновной в совершении незаконных валютных операций и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно. Также ей предстоит выплатить штраф в размере более 763,5 миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд зарегистрировал апелляционные жалобы всех участников уголовного дела Валерии Чекалиной. С вынесенным приговором оказались не согласны и осужденная, и представители гособвинения.
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