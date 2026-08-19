НАБУ заявило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации
Под подозрением оказались и сотрудники офиса Зеленского.
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Украине началась антикоррупционная спецоперация против депутатов Рады и сотрудников офиса президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в своем Telegram-канале.
«НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро. — Прим. ред.) и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием чиновников офиса президента Украины и других лиц», — проинформировали в ведомстве.
Подробности операции не опубликованы. Ими обещали поделиться позднее.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД Украины оказался замешан в коррупционной схеме. Сотрудники министерства не просто договаривались о помощи на Западе, но и успешно присваивали деньги. Участниками схемы оказалась почти вся дипломатическая элита Незалежной, а также сотрудник правительства страны при ООН. Модератором всего этого был бывший генеральный секретарь МИДа Украины Александр Баньков.
Всех их подозревают в хищении более миллиона долларов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
69%
Нашли ошибку?