НАБУ заявило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Под подозрением оказались и сотрудники офиса Зеленского.

Борьба с коррупцией на Украине

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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На Украине началась антикоррупционная спецоперация против депутатов Рады и сотрудников офиса президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в своем Telegram-канале.

«НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро. — Прим. ред.) и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием чиновников офиса президента Украины и других лиц», — проинформировали в ведомстве.

Подробности операции не опубликованы. Ими обещали поделиться позднее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД Украины оказался замешан в коррупционной схеме. Сотрудники министерства не просто договаривались о помощи на Западе, но и успешно присваивали деньги. Участниками схемы оказалась почти вся дипломатическая элита Незалежной, а также сотрудник правительства страны при ООН. Модератором всего этого был бывший генеральный секретарь МИДа Украины Александр Баньков.

Всех их подозревают в хищении более миллиона долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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