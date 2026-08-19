Пробил коридор: мотоциклист в Москве расчистил путь для скорой в пробке

Мотоциклист в Москве расчистил путь для скорой в пробке

Миллионы просмотров сейчас набирает видео, где московский байкер разгоняет поток машин, чтобы проложить дорогу скорой. Его имя так бы и осталось неизвестным, но медики решили разыскать мотоциклиста. Как выяснилось, в тот момент они везли постравшего после аварии, так что счет шел на секунды. Корреспондент «Известий» Родион Митрюхин пообщался с героем.

Кадры с экшн-камеры Давита за считаные часы разлетелись по соцсетям. В самый час пик, когда МКАД стоял намертво, машина скорой помощи застряла в плотном потоке и безнадежно мигала спецсигналом. Давит как раз пробирался мимо. Увидев ситуацию, вырвался вперед и начал пробивать для медиков коридор.

В тот момент Давит действовал на автомате. Одной рукой удерживая байк, другой — активно жестикулировал. Многие водители в плотном потоке терялись, медлили и понимали не с первого раза, почему байкер требует уступить полосу.

«Это все интуитивно. Я ехал в междурядье и понял, что вижу скорую. Перед ней, кстати, был мотоциклист, и она тоже, наверное, пыталась. Там была девочка, она тоже пыталась помочь, но я был первым», — сказал мотоциклист Давид Хачатрян.

Из затора байкер все же выбрался, выиграв для медиков драгоценные минуты. Такое в столичных пробках случается далеко не всегда: экстренным службам проехать сквозь плотный поток получается редко, и каждый такой случай запоминается надолго.

В час пик, когда движение стоит намертво, даже спецсигналы скорой помощи не всегда гарантируют свободный проезд. В такой момент на счету каждая секунда. А жизнь пациента может зависеть не только от врачей, но и от тех, кто едет рядом.

Фельдшер той самой бригады призналась: сам маневр из салона она не видела, но гул мотора за окном запомнила отчетливо. Когда позже наткнулась на ролик в сети, сразу же узнала сопровождавшего и написала спасителю.

— Не все хотели нас пропускать, хотя у нас были и сирены, и мигалки, но он действительно помог.

«В комментариях было очень много недовольства тем, что в целом-то я ничем не помогаю. Но опять же: сирену ты услышишь, только когда к бамперу подъедет сама скорая. А я очень далеко, и меня уже слышно. Люди сразу замечают и смотрят в зеркала», — добавил Давит.

Сейчас железный конь Давита в мастерской, но пробудет там недолго. Сам мотоциклист героем себя не считает — уверен, что на его месте так поступают многие.

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