В Европу приплыл яд: пляжи наводнили опасные «португальские кораблики»

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Медузы уже ранили более тысячи человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com/imago stock&people; 5-tv.ru

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Пляжи в Европе атакуют ядовитые португальские кораблики

Атлантическое побережье Франции и Испании массово наводнили ядовитые медузы. Их еще называют «португальскими корабликами» за характерный воздушный гребень, напоминающий парус старинного судна.

За последние две недели своими колючими и длинными щупальцами они успели ужалить больше тысячи человек. Для некоторых отдыхающих встреча с ними закончилась госпитализацией: яд может вызвать сильную аллергическую реакцию, проблемы с дыханием и нарушения работы сердца.

Старший преподаватель географического факультета МГУ в интервью «Известиям» рассказал, что делать, если укуса избежать не удалось.

«Выходите на берег, убираете остатки щупалец, самое главное не руками, что попадется. Если вообще ничего нет, берите из кошелька кредитную карточку, с ее помощью счищаете эти остатки щупалец, промываете соленой водой, Ни в коем случае не из-под крана, потому что от пресной воды эти стрекательные клетки, которые еще не сработали, они точно лопнут, и вы получите еще большую дозу яда», — рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

Обычно физалии обитают в тропических водах. Но аномальная жара и потепление океана меняют привычные маршруты этих опасных существ. Их уже не раз встречали в Приморье, куда их заносит теплыми течениями.

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