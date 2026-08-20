Собянин: 12 высокотехнологичных производств ввели в Москве за полгода

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Алена Куликова
Алена Куликова 29 0

Общая площадь промышленной застройки столицы сейчас превышает 13 миллионов квадратных метров.

В Москве построили 12 новых производств с начала 2026 года

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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С начала 2026 года в Москве построили 12 новых высокотехнологичных производств. Частные инвесторы вложили в проекты почти 53 миллиарда рублей. Благодаря запуску предприятий в городе появилось более 5,6 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

Среди новых объектов — промышленно-строительный комплекс ГК ФСК в Зеленограде, завод архитектурного бетона концерна «КРОСТ», лабораторный комплекс Московского эндокринного завода, три корпуса промышленно-логистического парка «Шишкин лес», а также промышленные парки «Сенькино» и «Кувекино».

«Теперь площадь промышленной застройки столицы превышает 13 миллионов квадратных метров. К 2030 году этот показатель практически удвоится и превысит 25 миллионов квадратных метров», — рассказал Сергей Собянин.

До конца 2026 года в Москве планируют ввести еще 640,4 тысячи квадратных метров производственных площадей. В их числе предприятия фармацевтической, электронной, косметической, упаковочной и пищевой промышленности, промышленные технопарки и логистические комплексы.

После запуска этих объектов в городе появится более 12,4 тысячи дополнительных рабочих мест. Новые предприятия должны обеспечить выпуск востребованной продукции и создать рабочие места в разных округах столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в двух районах Москвы откроют новые школы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Собянин: 12 высокотехнологичных производств ввели в Москве за полгода

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