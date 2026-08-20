«Мог лезть на рожон»: лидер «Пилота» рассказал о погибшем басисте «Кукрыниксов»

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Алена Куликова
Алена Куликова 40 0

Музыкант заявил, что не верит в версию о самоубийстве.

Музыкант Илья Черт рассказал о смерти Дмитрия Оганяна

Фото: Instagram*/ dmitriioganayn

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Лидер группы «Пилот» Илья Черт беседе с 5-tv.ru заявил, что не верит в версию о самоубийстве басиста «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна.

По словам Черта, в последнее время у Оганяна все было «более-менее хорошо». Однако, утверждает музыкант, погибший был вспыльчивым человеком и мог вступить в конфликт.

«Дима был всегда очень вспыльчивый человек, за словом в карман не лез. Мог и на рожон полезть, если какая-то конфликтная ситуация», — рассказал лидер «Пилота».

Он также добавил, что знакомые музыканта придерживаются такой же позиции и не считают, что басист мог самостоятельно свести счеты с жизнью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Санкт-Петербурге обнаружили тело 45-летнего бас-гитариста и бэк-вокалиста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна.

Мужчину нашли мертвым у пассажирского порта на Васильевском острове. Неподалеку обнаружили топор и отрубленную кисть левой руки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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