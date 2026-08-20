Семья нарисовавшей на площадке «Смешариков» девочки отмоет покрытие

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 49 0

Родители решили не доводить ситуацию до серьезного конфликта с администрацией Болохово.

Чем закончилась история с рисунками Смешариков на площадке

Фото: legion-media/A_Gree

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Семья девочки, нарисовавшей героев «Смешариков» на детской площадке в Болохово Тульской области, решила самостоятельно отмыть покрытие. Об этом ее мать Любовь рассказала 5-tv.ru.

«Изначально нам предложили отмыть эту площадку, либо они подадут заявление. Мы попробуем отмыть площадку своими силами», — сказала женщина.

По словам Любови, девочка использовала обычную пастель, которая не опасна для детей.

текстРисунки героев «Смешариков» на десткой площадке. ВКонтакте / Администрация г. Болохово Киреевского района / amobolohovo

Ранее администрация Болохово сообщила о намерении привлечь ребенка к ответственности за рисунок на прорезиненном покрытии. Чиновники сослались на статьи о вандализме и повреждении имущества.

Ситуацию взяли на контроль правозащитники. Уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин заявил, что его аппарат проверит произошедшее и не даст обидеть ребенка.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также призвала не наказывать девочку и воспринимать ее рисунок как детское творчество.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вступился за девочку и призвал не доводить ситуацию до абсурда.

Глава региона предложил вместо наказания помочь ребенку развивать способности. В частности, он призвал рассмотреть возможность организовать конкурс детских рисунков на асфальте или позволить художнице украсить рисунками детские объекты города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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