Ходьбы недостаточно: как поддерживать физическую форму после 50 лет

5-tv.ru: после 50 лет рекомендуют сочетать аэробные и силовые нагрузки

После 50 лет поддерживать хорошую физическую форму становится особенно важно. С возрастом постепенно меняется состав тела: мышечная масса может уменьшаться, а доля жировой ткани — увеличиваться. Одновременно снижается выносливость, если человек мало двигается.

При этом возраст сам по себе не означает, что нужно отказываться от активного образа жизни. Регулярные нагрузки помогают сохранять силу, подвижность, выносливость и способность самостоятельно выполнять повседневные дела. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сколько нужно двигаться после 50 лет?

ВОЗ рекомендует взрослым в течение недели набирать 150–300 минут умеренной аэробной активности либо 75–150 минут интенсивной. Также желательно выполнять упражнения для укрепления основных групп мышц не менее двух раз в неделю.

Это не означает, что человек должен ежедневно проводить час в спортивном зале. Аэробной активностью может быть быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание или другая нагрузка, при которой становится заметно чаще дыхание и пульс.

Если сейчас физической активности мало, начинать лучше с небольших объемов и постепенно увеличивать продолжительность занятий.

Почему после 50 лет особенно важны силовые упражнения?

Одна из задач физической активности в этом возрасте — сохранить мышечную силу. Она нужна не только для спорта, но и для обычной жизни: подъема по лестнице, переноски покупок, работы по дому и поддержания равновесия.

Силовые упражнения можно выполнять с собственным весом, эспандерами, гантелями или на тренажерах. Необязательно сразу использовать большой вес. Важнее правильная техника и постепенное увеличение нагрузки.

Для начинающих подойдут приседания до стула, упражнения для мышц ног и спины, отжимания от стены или высокой опоры, тяги эспандера. При наличии заболеваний или длительном перерыве в тренировках программу лучше согласовать со специалистом.

Помогает ли ходьба сохранить форму?

Ходьба — один из самых доступных вариантов физической активности. Она не требует специального оборудования и может быть частью ежедневного режима.

Для тренировки выносливости полезно постепенно увеличивать темп. Если обычная прогулка дается легко, можно добавлять более быстрые отрезки, подъемы или увеличивать продолжительность маршрута.

При этом не обязательно стремиться к определенному количеству шагов любой ценой. Важнее общая регулярность движения и соответствие нагрузки физическому состоянию человека.

Нужно ли тренировать равновесие?

Хорошее равновесие помогает сохранять устойчивость и снижает вероятность падений.

Особенно актуальными упражнения на баланс становятся с возрастом. ВОЗ рекомендует людям старшего возраста включать в недельную активность упражнения, которые сочетают функциональную силу и работу над равновесием.

Простые варианты — стоять на одной ноге рядом с устойчивой опорой, медленно подниматься на носки, выполнять контролируемые движения ногами.

Как поддерживать гибкость и подвижность?

Сила и выносливость важны, но хорошая физическая форма невозможна без достаточной подвижности суставов.

После тренировок или в отдельные дни можно выполнять спокойные упражнения на подвижность плеч, таза, голеностопа и позвоночника. Движения не должны причинять боль.

Растяжка не обязательно должна занимать много времени. Несколько минут регулярных упражнений могут стать частью разминки или завершения тренировки.

При выраженной скованности или боли в суставах сначала стоит выяснить причину симптомов, а не пытаться самостоятельно растягивать проблемную область.

Как питание помогает сохранять мышцы после 50 лет?

Физические нагрузки эффективнее, если организм получает достаточно энергии и белка. Белковые продукты необходимы для поддержания и восстановления мышечной ткани.

Источниками белка могут быть рыба, птица, яйца, молочные продукты, бобовые, мясо, орехи и семена.

Не стоит одновременно резко сокращать калорийность рациона и значительно увеличивать физическую нагрузку. Слишком строгая диета может привести к потере не только жировой, но и мышечной ткани.

Если цель — снизить вес, лучше делать это постепенно, сохраняя полноценное питание и силовые тренировки.

Как составить программу тренировок после 50 лет?

Необязательно заниматься каждый день. Удобный вариант — распределить разные виды активности в течение недели. Например:

несколько дней — быстрая ходьба или другая аэробная нагрузка;

два дня — силовые упражнения;

регулярно — короткие упражнения на равновесие и подвижность;

ежедневно — обычная бытовая активность и прогулки.

При таком подходе нагрузка не концентрируется в одном занятии. Организм получает разные виды стимуляции, а человеку проще придерживаться режима.

Как начать тренироваться, если раньше спорта не было?

Начинать после долгого перерыва нужно постепенно. В первые недели достаточно коротких прогулок и простых упражнений с собственным весом.

Не стоит пытаться восполнить годы без тренировок за несколько занятий. Слишком резкое увеличение нагрузки повышает риск боли и травм.

Хороший ориентир — после тренировки человек должен чувствовать, что поработал, но не быть полностью лишенным сил. По мере адаптации можно увеличивать продолжительность, частоту или сопротивление.

Какие ошибки мешают сохранять форму после 50 лет?

Одна из них — делать ставку только на кардио. Долгие прогулки полезны, но для поддержания мышечной силы нужны и силовые упражнения.

Другая крайность — слишком тяжелые тренировки без подготовки. Большой вес и высокая интенсивность не делают программу автоматически эффективнее.

Не стоит также игнорировать боль. Нормальная мышечная усталость после непривычной нагрузки отличается от резкой или сохраняющейся боли в суставе, спине или конечности.

Еще одна проблема — длительное сидение в остальные часы дня. Даже тренировка не полностью компенсирует многочасовую неподвижность, поэтому полезно чаще вставать, ходить и менять положение тела.

Когда перед тренировками нужна консультация врача?

Если человек давно не занимался спортом, имеет хронические заболевания или принимает лекарства, перед существенным увеличением нагрузки стоит обсудить это с врачом.

Особенно важно не начинать интенсивные тренировки самостоятельно при боли в груди, выраженной одышке, головокружении или других необычных симптомах.

Во время занятия также нужно остановиться, если появляется сильная боль, выраженная слабость, нехватка воздуха или головокружение.

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