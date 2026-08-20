Секретные архивы Пентагона: ученый заявил о как минимум четырех инопланетных расах

Daily Mail: правительство США скрывает тела инопланетян как минимум четырех рас

В распоряжении правительства США находятся останки представителей как минимум четырех различных инопланетных цивилизаций, обнаруженных в обломках неопознанных летающих объектов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Доктор Эрик Дэвис, ранее консультировавший военное ведомство по вопросам передовых аэрокосмических двигателей, рассказал, что лично видел секретные документы и фотографии.

Среди упомянутых видов он выделил классических «серых» человечков с большими головами, высоких человекоподобных «нордиков», инсектоидов, напоминающих гигантских богомолов, и чешуйчатых «рептилоидов».

Ученый подчеркнул, что эти материалы защищены грифом секретности на срок до 75 лет, поэтому их публикация в рамках закона о свободе информации в ближайшие десятилетия невозможна.

Специалист публично обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить ему президентский иммунитет. Это необходимо для того, чтобы информатор мог раскрыть детали без риска судебного преследования за разглашение государственной тайны.

Дэвис отметил, что все известные ему случаи касаются обнаружения уже мертвых существ, хотя он слышал сообщения от других коллег о захвате живых пришельцев.

По его словам, места хранения тел неоднократно менялись, в том числе во времена администрации Обамы. Несмотря на эти громкие заявления, официальные представители Белого дома и министерства обороны США продолжают отрицать наличие каких-либо физических улик, подтверждающих визиты инопланетян на Землю.

Параллельно с Дэвисом о наличии как минимум десяти инопланетных кораблей в распоряжении спецслужб заявлял бывший сотрудник ЦРУ Хал Путхофф.

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