Покупать стоит на вырост? Как правильно выбрать кресло для школьника

5-tv.ru: кресло для школьника должно позволять сохранять правильное положение

Школьник проводит за столом немало времени: делает уроки, читает, рисует, работает за компьютером. Поэтому кресло должно не просто подходить по размеру и нравиться ребенку, но и позволять сохранять удобное положение тела во время занятий.

Особенно быстро становится заметно несоответствие мебели росту ребенка. Если сиденье слишком высокое, ноги повисают или ребенок начинает съезжать вперед. Если кресло слишком низкое, ему приходится поднимать плечи к столу или сильно наклоняться.

Правильный выбор лучше начинать не с дизайна и количества регулировок, а с простой проверки: может ли ребенок сидеть в кресле, сохраняя опору для спины и стоп. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Какой высоты должно быть кресло для школьника?

Высоту сиденья нужно подбирать так, чтобы ребенок мог поставить обе стопы на пол. Колени при этом должны находиться примерно под прямым углом или немного выше уровня таза.

Американская академия педиатрии отдельно рекомендует регулировать высоту кресла так, чтобы ноги ребенка имели устойчивую опору. Если стопы не достают до пола, можно использовать подставку для ног.

Это важнее, чем конкретная цифра высоты в сантиметрах. Дети одного возраста могут значительно отличаться по росту, поэтому покупать кресло только по маркировке «для семи-десяти лет» не всегда правильно.

Какой должна быть глубина сиденья?

Слишком глубокое сиденье может мешать ребенку опираться спиной на спинку. Если край сиденья упирается в подколенную область, ребенок начинает вытягивать ноги вперед или съезжать.

При правильной посадке спина касается спинки, а передний край сиденья не давит на область под коленями. Такой принцип используется и в рекомендациях по эргономике рабочего кресла.

Поэтому регулируемая глубина сиденья может быть полезной, особенно если кресло покупается на несколько лет.

Какой должна быть спинка кресла?

Спинка должна поддерживать спину ребенка, но не заставлять его постоянно сидеть в неестественном положении.

Хорошо, если она повторяет естественную форму спины и обеспечивает поддержку поясницы. При этом ребенку не должно приходиться отодвигаться от стола, чтобы спинка не мешала движениям.

Нужны ли подлокотники школьнику?

Подлокотники не являются обязательной характеристикой детского кресла. Если они есть, важно, чтобы ребенок мог свободно пододвинуться к столу и положить руки без поднятия плеч.

Слишком высокие подлокотники могут, наоборот, мешать правильной посадке. Ребенок будет вынужден отодвигаться от стола или поднимать плечи.

Поэтому при выборе кресла с подлокотниками нужно обязательно посадить в него ребенка и проверить, удобно ли ему работать за столом.

Стоит ли покупать кресло на колесиках?

Колеса удобны, если ребенок часто меняет положение или должен немного отодвигаться от стола. Но для младшего школьника слишком свободное и легкое перемещение кресла иногда становится отвлекающим фактором.

Если кресло легко крутится и постоянно ездит по комнате, ребенок может использовать его не по назначению.

Важнее не само наличие колес, а устойчивость конструкции. У качественного рабочего кресла основание должно быть прочным, а перемещение — контролируемым.

Что делать, если ноги ребенка не достают до пола?

Это один из самых важных моментов при выборе мебели.

Если подходящее по высоте для стола кресло оказывается слишком высоким и ребенок не может поставить стопы на пол, проблема решается устойчивой подставкой для ног.

Не стоит оставлять ноги висящими. Ребенок будет искать опору, постоянно менять положение или съезжать вперед, из-за чего спина перестает нормально опираться на спинку.

Подставка должна быть устойчивой и достаточно широкой, чтобы ребенок мог поставить на нее обе стопы.

Как подобрать кресло, если ребенок быстро растет?

Для школьника удобно кресло с несколькими регулировками. В первую очередь стоит обратить внимание на изменение высоты сиденья. Если предусмотрена регулировка глубины и положения спинки, мебель можно дольше адаптировать под рост ребенка.

Но не стоит покупать слишком большое кресло «на вырост». Если сейчас оно не соответствует телосложению ребенка, дополнительные регулировки не всегда смогут исправить ситуацию.

Правильнее выбрать модель, которая подходит ребенку уже сейчас и имеет запас регулировки на несколько лет.

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Как проверить кресло перед покупкой?

Лучше не выбирать школьное кресло только по фотографии. Если есть возможность, ребенка стоит посадить в него непосредственно перед покупкой.

Попросите его сесть так, как он обычно делает уроки, и проверьте несколько вещей:

стопы полностью стоят на полу или подставке;

колени не упираются в край сиденья;

спина касается спинки;

ребенку не приходится тянуться к столу;

плечи остаются расслабленными;

руки свободно лежат на столешнице;

ребенок может менять положение, не теряя опоры.

Нужно ли кресло с ортопедическими функциями?

Надпись «ортопедическое» сама по себе не означает, что кресло подойдет конкретному ребенку.

Гораздо важнее реальные характеристики: возможность отрегулировать высоту, соответствующая глубина сиденья, удобная спинка и устойчивая опора для ног.

Не стоит покупать мебель только из-за обещаний производителя исправить осанку. Правильная посадка зависит не только от кресла, но и от высоты стола, положения учебников или монитора и привычек самого ребенка.

Как кресло связано с рабочим столом?

Даже самое удобное кресло не поможет, если стол слишком высокий или низкий.

После регулировки кресла ребенок должен без напряжения доставать руками до рабочей поверхности. Если для этого приходится поднимать плечи или сильно наклоняться вперед, проблему нужно искать уже в соотношении высоты стола и сиденья.

При работе за компьютером также важно положение экрана. Эксперты советуют размещать его на уровне глаз ребенка или немного ниже, чтобы не заставлять школьника постоянно наклонять голову.

Нужно ли ребенку постоянно сидеть прямо?

Даже правильно подобранное кресло не означает, что школьник должен несколько часов неподвижно сохранять одну позу.

Педиатры рекомендуют делать регулярные перерывы во время учебы: вставать, разминаться, немного ходить. Это помогает уменьшить нагрузку от длительного сидения.

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