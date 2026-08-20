ChatGPT сдал ФБР мужчину за планы убить бывшую девушку

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Нейросеть обнаружила угрозы в переписке 25-летнего финансиста и передала данные правоохранителям.

ChatGPT сдал ФБР аналитика за планы убить девушку

Фото: Reuters/Brendan McDermid

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ChatGPT передал ФБР переписку бывшего аналитика Goldman Sachs Даррена Чжоу, в которой тот рассказал о планах убить бывшую девушку. Об этом сообщил портал The Post Millennial.

По данным издания, 25-летний Чжоу написал чат-боту, что собирается расправиться с бывшей девушкой в течение месяца. Система распознала сообщения как угрозы и передала информацию американским властям. Затем материалы направили в офис шерифа округа Палм-Бич.

При этом сама женщина уже обращалась в полицию. Она рассказала, что Чжоу преследует ее, и показала правоохранителям сообщения с угрозами, которые он отправлял через разные приложения.

После задержания Чжоу лишился работы в Goldman Sachs. Против него возбудили дело по нескольким статьям. Ему вменили сталкинг при отягчающих обстоятельствах, письменные угрозы убийством и незаконное использование средств связи.

До непосредственного нападения дело не дошло. В рамках судебного процесса Чжоу заключил сделку со следствием. Суд назначил ему испытательный срок, обязал носить электронный браслет и пройти программу для людей, совершивших домашнее насилие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 34-летний житель Калифорнии Майкл Лайнс, страдающий биполярным расстройством, подал иск против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана. По утверждению мужчины, беседы с ChatGPT усугубили его состояние, спровоцировали маниакальный эпизод, который перерос в длительный бред, а затем привели к попытке самоубийства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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