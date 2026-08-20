Самая сокрушительная: Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Президент США предупредил, что исламская республика уже «висит на волоске».

Самая сокрушительная операция: чем Трамп угрожает Ирану

Фото: Reuters/Kylie Cooper

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Трамп объявил о начале масштабной экономической кампании против Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической кампании против Ирана, направленной на его международную изоляцию. Соответствующую публикацию он разместил в своем аккаунте в Truth Social.

«Никто не дал Исламской Республике Иран больше возможностей заключить сделку, чем я. К сожалению, для них, они не смогли воспользоваться этой возможностью. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против любой страны! Это будет экономическая война и изоляция в беспрецедентных масштабах», — написал американский лидер.

По словам американского лидера, авиация исламской республики уничтожена, сфера военной промышленности истощена, а валюта ничего не стоит, и «вся страна висит на волоске». Трамп предупредил, что государства, которые позволят своим финансовым учреждениям, компаниям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану поддержку, тоже столкнутся с серьезными экономическими последствиями.

Глава Белого дома также потребовал прекратить «контрабанду нефти», денежные переводы, работу судовых реестров, связанных с Ираном. В заключение, перейдя на верхний регистр, Трамп написал, что Тегеран «никогда не получит ядерное оружие».

Стоит отметить, накануне он уже упоминал вероятность введения новых санкций против Тегерана, подчеркнув, что у Вашингтона есть дополнительные меры воздействия, и дальнейшие действия Штатов будут зависеть от развития ситуации.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп пригрозил «разбомбить к чертям» Оман, если страна будет мешать политике США в отношении Ирана. Официальный Маскат придерживается нейтралитета и не поддерживает ни одну из сторон конфликта, а также выступает посредником в переговорах и в настоящее время пытается договориться с Тегераном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

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