Зеленский пытается дистанцироваться от скандала с коррупцией в его окружении

Политическая ситуация в Киеве становится все напряженнее. Там снова кадровые перестановки в правительстве и новая волна обысков у людей из ближайшего круга Зеленского. НАБУ пришло к его заместителю Ирине Мудрой, чье имя фигурирует в громком коррупционном деле, которое уже стоило должностей Ермаку и нескольким министрам. Корреспондент «Известий» Александр Терехин расскажет, что обнаружили следователи.

Название нового антикоррупционного расследования на Украине будто намекает, как именно действовать киевской верхушке — беги, Форрест. Очередной привет западных кураторов подпиливает и без того шаткие ножки под креслом главаря режима. Сотрудники НАБУ нагрянули с обысками прямиком на Банковую. Под подозрением замглавы офиса Зеленского — Ирина Мудрая.

— Он говорит: «Смотрите, неправильный подход. Коррупцию нужно систематизировать и контролировать».

— И возглавить.

— Контролировать. Не надо с ней бороться.

На чистом русском уроженка Львовщины обсуждает с сообщниками многомиллионную схему. Завести в подконтрольный банк 150 миллионов гривен. Причем так, чтобы об этом не прознали ни ГУР, ни Финмониторинг. В переговорах задействовали экс-депутатов и представителей бизнеса. Упоминается и небезызвестный Тимур Миндич, укравший миллиарды долларов иностранной помощи.

Спасать соратницу Зеленский, судя по всему, и не собирался. Практически сразу он подписал приказ об увольнении Мудрой. Куда сильнее главаря киевского режима волнуют собственные делишки. Рада сегодня утвердила представленных им министров обороны и иностранных дел. Не обошлось без цитат из советской классики.

«Кто же построил эту абсолютно прогнившую, абсолютно коррумпированную некомпетентную систему? Министров назначают под аккомпанемент обысков. Украл, выпил, тюрьма. Это единственный путь, который есть у команды Зеленского», — уверен депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

А это в том числе и свеженазначенный министр обороны Хмара, которого киевский главарь протащил-таки в кабмин взамен уволенного Федорова. «Картонный Майдан» под стенами Рады отреагировал на это традиционным: «Ганьба!»

А что же сам Федоров? Красуется перед камерами. Человек без должности и полномочий обращается к нации.

«Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны», — заявил экс-министр обороны Украины Михаил Федоров.

И что это, если не предвыборная кампания? Мягкий свет, темная студия и ничего лишнего в кадре. Вышедшее в ночь заявление обращает на себя внимание идеальной картинкой и почти голливудским сценарием. К ролику явно приложили руку знатоки западных технологий. И речь не про съемки. Такими же методами когда-то продвигали и самого Зеленского.

«По большому счету, наших там нет, нам болеть не за кого. Что те, что другие — абсолютные мерзавцы, преступники. Поэтому мы смотрим на это просто, наверное, из-за того, что интересно, когда эти пауки в банке сожрут друг друга», — отметил политолог Александр Дудчак.

Примечательно, что в августовском рейтинге доверия политикам Зеленский уступает Федорову более 20 процентных пунктов. Киевский главарь только шестой. Впрочем, и сам экс-министр обороны — не первый. Теневой фаворит возможных выборов — экс-главком ВСУ Залужный, осевший в Британии. Затеянная Западом возня в украинской верхушке может погрузить страну в еще большую пучину. Очевидно, что согласия по вопросу будущего Незалежной между Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном сейчас нет.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.