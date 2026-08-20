Зарабатывают на штрафах: число судебных разбирательств с каршерингом выросло

Число судебных разбирательств с каршерингом выросло на 48%

В России резко выросло число судов с каршеринговыми сервисами — за последние полгода сразу на 48%. Чаще всего разбирательства возникают из-за штрафов, повреждений автомобилей и дополнительных расходов, которые предъявляют водителям. Причем конфликт может начаться даже спустя месяцы после пользования арендованным автомобилем. Иногда суммы взысканий достигают сотен тысяч рублей. Почему удобный сервис превращается в юридическую ловушку, выяснил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев выяснял.

Права получила в мае, но вовсю рулит в московском потоке. Милана Николаева бесстрашно пользуется каршерингом, хотя совсем недавно каршеринговая компания едва не отучила ее брать автомобиль в краткосрочную аренду.

«Я до сих пор уверена, что я ехала на зеленый, я соблюдала все, что можно соблюдать, я ехала в своей полосе, я двигалась с нужной скоростью», — рассказала пользователь каршеринга Милана Николаева.

И все равно оказалась должна денег — 140 тысяч за повреждение бампера на дешевом китайском автомобиле. Милана написала слезное письмо в каршеринговую компанию.

«Только представьте: ночью, одна, только-только начала управлять автомобилем. В шоковом состоянии не знала, что делать, кому звонить», — описала момент аварии девушка.

И о чудо! Сумма компенсации, которую Милана должна была выплатить, вдруг уменьшилась — до 70 тысяч. Девушка задумалась: получается, наказания, хоть и в рамках договора, назначаются произвольно. Как такое вообще может быть? Стоимость ремонта тоже вызывает вопросы.

«Я там просто фару руками вставила. И машина — на ходу, ничего там не выпало», — объяснила Милана.

Судебные разбирательства с каршеринговыми сервисами за последние полгода выросли на 48%, чаще всего из-за спорных штрафов и необоснованного списания с карт.

«Вот мне, как человеку, который ни разу не пользовался каршерингом, но знает, что у них договор с пользователем на двести с лишним страниц, все это действие кажется странным весьма и тревожным», — сказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Девушка из Петербурга якобы нарушила правила и припарковала автомобиль в запрещенном месте. Она утверждает, что не видела ни постановления ГИБДД, ни то, как эвакуировали машину. Теперь каршеринг каждый день пытается списывать деньги с ее банковской карты.

«Я пыталась, выяснить — нигде нет информации о штрафе. Они начинают списывать деньги каждый день», — отметила пользователь каршеринга Инесса Иванова.

А этот водитель должен каршерингу 71 тысячу. Как он уверен — за чужое ДТП.

«Машину поставил под столб освещенный, сфотографировал, закрыл, никаких повреждений не заметил. Через десять дней присылают сообщение, что автомобиль был поврежден», — заявил автолюбитель Феликс Виталиев.

Въехал в кого-то — плати. Эвакуировали — тоже плати. Въехали в тебя или кто-то другой — и тут тоже возможны денежные потери. Автоэксперты говорят: это такая бизнес-концепция — зарабатывать больше на штрафах, чем на самом прокате.

«Бизнес у каршеринга в таком чистом виде, он если не убыточный, то по крайней мере низкомаржинальный. То есть компания пытается, как правило, свои убытки каким-то другим образом покрывать», — объяснил автоэксперт Александр Холодов.

Рост судебных споров с каршерингом не повлиял на позицию сервисов. В компании так объясняют жесткую систему штрафов: «Штрафы — это необходимая мера для безопасности и порядка на дорогах. Мы стремимся к тому, чтобы нарушений было как можно меньше, пользователи соблюдали правила и аккуратно обращались с автомобилями».

Тем временем бесстрашная девушка Милана продолжает испытывать судьбу на арендованном кроссовере.

— Вот еще вмятина, смотрите.

— Я бы на своей машине этого бы не заметил.

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