Солнечный свет против опухоли: ученые создали пластырь для лечения рака кожи

BGR: создан многоразовый пластырь для лечения рака кожи

Революционный метод лечения рака кожи с помощью носимого эластичного пластыря разработала группа международных исследователей. Об этом сообщило BGR.

Новое устройство представляет собой тончайшую пленку толщиной всего 0,23 миллиметра. Пластырь наклеивается непосредственно на пораженный участок тела.

Механизм действия основан на фототермальной терапии. Материал поглощает солнечный свет и преобразует его в тепло. Нагрев не только повреждает структуру опухоли, но и активирует высвобождение ионов меди из встроенного оксида меди.

Такое двойное воздействие заставляет раковые клетки саморазрушаться, не затрагивая при этом здоровые ткани радиацией или хирургическим вмешательством.

Благодаря использованию синтетического силиконового полимера пластырь обладает исключительной гибкостью, растягиваясь до 184% от своей первоначальной длины. Это позволяет надежно фиксировать его на любых изгибах человеческого тела.

Разработка уже показала впечатляющие результаты в ходе лабораторных испытаний на животных. В группе мышей, страдавших меланомой, выживаемость составила 80% через месяц после начала эксперимента. При этом, в контрольной группе без лечения не выжила ни одна особь.

Ученые отмечают, что устройство стимулирует иммунную систему, заставляя ее более агрессивно атаковать опухолевые образования. Кроме того, пластыри оказались пригодными для многократного использования. Их можно применять до трех раз без потери терапевтической эффективности.

В ближайшем будущем планируются расширенные испытания, которые станут базой для начала клинических тестов на людях. Это может избавить тысячи пациентов от необходимости проходить через химиотерапию и сложные операции.

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