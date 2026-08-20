Не сможем приспособиться? Как изменение климата влияет на состояние крови

AQAH: изменение климата влияет на состояние крови людей

Изменения в атмосфере Земли провоцируют опасные трансформации в человеческом организме, влияя на биохимические показатели крови. Работа опубликована в журнале Air Quality, Atmosphere and Health.

Ученые установили, что резкий рост уровня углекислого газа (CO2), который со времен индустриальной революции увеличился с 280 до 425 частей на миллион (ppm), заставляет наши тела работать на пределе компенсаторных возможностей.

Специалисты Фил Бирвирт из Австралийского национального университета и Александр Ларкомб из Университета Западной Австралии проанализировали данные за 21 год. Они изучили образцы крови 7000 человек.

Эксперты обнаружили, что уровень бикарбоната в сыворотке крови вырос на 7%.

«Бикарбонат — это основной химический „амортизатор“ организма, удерживающий кровь от чрезмерного закисления, и рост его уровня является индикатором того, что тело компенсирует избыток CO2», — пояснили специалисты.

Однако такая адаптация имеет свою цену. По словам ученого, даже умеренное повышение концентрации газа вызывает головные боли, усталость и снижение концентрации внимания, а длительное воздействие чревато воспалениями и кальцификацией тканей.

Параллельно с ростом бикарбоната исследование зафиксировало снижение уровня кальция и фосфора в крови. Это происходит из-за того, что организм пытается депонировать лишние молекулы углерода в костях, расходуя на этот процесс жизненно важные минералы.

Дефицит кальция ведет к мышечным судорогам и нарушениям сердечного ритма, а нехватка фосфора провоцирует слабость. Эксперты подчеркивают, что наиболее уязвимыми окажутся дети и будущие поколения.

К середине столетия концентрация CO2 может превысить 500 ppm. Это станет критическим порогом для биологической адаптации человека.

Исследователи резюмируют, что человечество, возможно, никогда не сможет полностью приспособиться к столь стремительным изменениям среды.

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