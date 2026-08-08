Необратимая болезнь: симптомом чего может быть кровоточивость десен

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Ученые связали хроническое воспаление в полости рта с риском нарушения обмена веществ.

Симптомом чего может быть кровоточивость десен какая болезнь

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Проблемы с деснами могут указывать на скорое появление диабета

Кровоточивость десен и развитие пародонтита являются ранними индикаторами высокого риска возникновения сахарного диабета второго типа. Этот вывод следует из масштабного исследования, опубликованного в научном журнале The Lancet Public Health.

Специалисты проанализировали данные 28 долгосрочных проектов, охвативших более 300 тысяч участников из 16 разных стран мира. Согласно полученным результатам, наличие стоматологических заболеваний напрямую коррелирует с вероятностью развития серьезных эндокринных нарушений в будущем.

В ходе научной работы выяснилось, что пациенты, страдающие от пародонтита — тяжелого воспаления тканей, удерживающих зубы, — заболевали диабетом на 18–25% чаще, чем люди со здоровой ротовой полостью.

Еще более тревожные показатели зафиксированы у тех, кто полностью лишился зубов: в этой группе риск столкнуться с патологией повышался на 30%. Исследователи подчеркивают наличие двусторонней связи: люди, у которых уже диагностирован диабет, значительно чаще страдают от стоматологических инфекций и потери зубов.

Подобная зависимость объясняется биологическими механизмами. Хронические воспалительные процессы при болезнях десен провоцируют развитие резистентности к инсулину.

В то же время высокий уровень глюкозы в крови у диабетиков мешает нормальному восстановлению тканей и делает их более уязвимыми перед бактериями. Хотя работа ученых носит наблюдательный характер и не утверждает, что пародонтит является прямой причиной диабета, авторы настаивают на важной роли стоматологов в диагностике. Именно они могут первыми заметить опасные симптомы и направить пациента на обследование для предотвращения тяжелых последствий.

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