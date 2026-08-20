Простой тест на обезвоживание: как понять, что организму не хватает воды

Reader's Digest: простой тест с кожей помогает выявить обезвоживание

Обезвоживание не всегда проявляется сильной жаждой. На него могут указывать головная боль, усталость, головокружение, сухость во рту и изменение цвета мочи. Один из простых способов проверить состояние организма — слегка ущипнуть кожу и посмотреть, как быстро она вернется в исходное положение. Об этом сообщило Reader's Digest.

Как работает тест на обезвоживание

Речь идет о проверке тургора кожи, то есть ее способности возвращаться в первоначальное состояние после растяжения. Для этого можно слегка ущипнуть кожу на тыльной стороне ладони, животе или верхней части груди, несколько секунд подержать ее и отпустить.

В нормальном состоянии у человека кожа обычно быстро возвращается в исходное положение. При выраженной потере жидкости она может расправляться медленнее. Именно поэтому на тургор кожи обращают внимание медицинские специалисты при оценке обезвоживания.

Насколько точен тест с щипком кожи

Тест может дать дополнительную информацию, но не является надежным способом самостоятельно диагностировать обезвоживание.

Нефролог Митчелл Рознер отмечает, что такой способ особенно полезен у молодых людей и должен оцениваться вместе с другими симптомами.

У людей старше 65 лет он становится менее информативным, поскольку с возрастом кожа естественным образом теряет эластичность.

Поэтому если кожа медленно расправляется, это еще не означает, что причиной обязательно является недостаток жидкости.

Какие еще признаки говорят об обезвоживании

Гораздо полезнее оценивать сразу несколько признаков. Обратить внимание стоит на:

жажду;

сухость или липкость во рту;

темную мочу;

более редкое мочеиспускание;

головную боль;

необычную усталость и проблемы с концентрацией;

головокружение;

учащенное сердцебиение.

При этом изменение цвета мочи само по себе не является точным доказательством обезвоживания. На него могут влиять лекарства, витамины и другие факторы.

Почему при обезвоживании кружится голова

Когда организм теряет много жидкости, уменьшается объем крови и может снижаться артериальное давление. Сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Одновременно потеря жидкости и электролитов может способствовать появлению мышечных спазмов и мешать организму эффективно охлаждаться во время физической нагрузки.

При сильном обезвоживании последствия становятся серьезнее. Может нарушаться работа почек, мозга и сердечно-сосудистой системы.

Всегда ли жажда означает обезвоживание

Не обязательно. Жажда — прежде всего естественный сигнал организма о необходимости восполнить жидкость.

Когда человек теряет воду, меняется концентрация жидкости в крови. Гипоталамус реагирует на эти изменения и запускает механизмы, которые заставляют человека пить, а почки — экономить воду.

Поэтому у здорового взрослого человека чувство жажды обычно является нормальным ориентиром. Однако у пожилых людей механизм ощущения жажды может работать менее эффективно, поэтому им важно внимательнее следить за потреблением жидкости.

Можно ли пить слишком много воды

Чрезмерное употребление жидкости тоже может быть опасным. Большое количество воды за короткое время способно привести к снижению концентрации натрия в крови — гипонатриемии.

Поэтому универсального правила вроде «каждому человеку нужно выпивать восемь стаканов воды в день» не существует. Потребность в жидкости зависит от человека, питания, физической активности, температуры окружающей среды и других обстоятельств.

Кроме напитков, часть жидкости организм получает из продуктов — прежде всего овощей и фруктов.

Когда обезвоживание становится опасным

Если потеря жидкости становится значительной, обычного восполнения воды может быть недостаточно. Спутанность сознания, обморок, выраженная слабость, учащенное сердцебиение или дыхание, отсутствие мочеиспускания и признаки шока требуют медицинской помощи.

При таких симптомах домашний тест с кожей уже не имеет практического значения. Тяжелое обезвоживание может привести к нарушению работы жизненно важных органов и требует оценки специалистами.

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