На фестивале «Балтика: Волны Вкуса» пройдет первый чемпионат России по пивной миле

На автодроме «Игора Драйв» идут последние приготовления к грандиозному фестивалю. Самое ожидаемое гастрономическое событие лета, фестиваль «Балтика: Волны Вкуса», начинается уже в выходные.

Автомобили уступят место гигантским мангалам, концертной сцене, спортивным площадкам, а саму гоночную трассу откроют для всех желающих. Как будет выглядеть самое вкусное событие лета — некоторые секреты узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Три тысячи колбасок ручной работы, полторы тысячи порций кукурузы, которую приготовят на огне. Почти тонна брискета на березовых дровах и столько же свежих арбузов. Все это уже везут на автодром «Игора Драйв».

«У нас будет огромный многометровый мангал, огромная паэльера, гигантская пловница. „Балтика“ — большая компания, и нам кажется символичным сделать большой классный фестиваль, где будут не корнеры классические, как в ресторанах, а будут большие продуктовые штуки», — сказал шеф-повар гастрономической зоны фестиваля Алексей Буров.

Территория притяжения гурманов площадью больше восьми тысяч квадратных метров на фестивале «Балтика: Волны Вкуса» будет у фирменной медиасферы. 15 отдельных гастродомиков для разных кулинарных шедевров. Огромный шатер для знакомства с ассортиментом пенного. Здесь же по утрам будут запускать воздушный шар. По соседству, между главной трибуной и пит-билдингом, развернутся спортивные площадки.

Задействована будет даже вся гоночная трасса. Вместе площадки фестиваля займут территорию примерно в 50 гектаров. А это ни много ни мало — половина крупнейшего автодрома в Европе.

У гостей будет уникальная возможность — пройтись, пробежаться и даже проехать на велосипеде там, куда обычно пускают только гоночные автомобили. В субботу здесь организуют первый чемпионат России по пивной миле. Безалкогольной, конечно.

«Выпивается 0,33 пива, бегут круг 400 метров, потом выпивают опять 0,33 — и так четыре раза. Пиво — это прекрасный изотоник», — сказала спортивный блогер Анастасия Тукмачева.

Громче всего будет на главной парковке автодрома. За музыкальную волну отвечают звезды. Первый день — с петербургским колоритом: выступят GAYAZOV$ BROTHER$, Женя Любич и группа Billy’s Band.

«Мы подготовили универсальную программу, которая будет состоять из наших лучших песен, из наших хитов, песен, которые максимально могли бы, мне кажется, подойти для такого праздника жизни», — сказал музыкант, лидер группы Billy’s Band Билли Новик.

А в воскресенье — в лучших традициях пивоваренной компании «Балтика» — встретятся классика и современность: Feduk, Bearwolf и симфонический оркестр CAGMO с программой «Хор русского рока». Больше 60 музыкальных инструментов исполнят самые популярные хиты групп «Ария» и «Король и Шут».

В рамках арт-волны свои коллекции покажут локальные и федеральные бренды — на настоящем подиуме под открытым небом. С помощью стилистов прямо на площадке каждый гость сможет обновить свой образ. Отдельные зоны предусмотрены для самых маленьких: например, можно будет создать своего воздушного змея и тут же его запустить.

«Вообще, вполне возможно, я возьму всех своих троих детей на этот фестиваль, потому что, во-первых, это свежий воздух. Мне кажется, что особенно людям семейным важно посещать подобные мероприятия, потому что важно выезжать за пределы привычных стен, привычных пейзажей», — сказала певица Женя Любич.

Так на одной территории пивная культура встретится с музыкой, гастрономией и искусством, спортом — ради тех, кто умеет наслаждаться всем этим со вкусом.

Целых два дня, с 10 утра до 10 вечера. Фестиваль «Балтика: Волны Вкуса» — уже в эти выходные.

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