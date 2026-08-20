«Перешла на «светлую сторону»: Настасья Самбурская кардинально сменила имидж

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 95 0

Актриса призналась, что не прибегает к услугам стилистов и все решения, касающиеся своей внешности, принимает самостоятельно.

Настасья Самбурская сменила имидж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Настасья Самбурская перекрасилась из брюнетки в блондинку

Актриса Настасья Самбурская кардинально сменила имидж. Свое решение она прокомментировала журналистке Ксении Соловьевой для ее Telegram-канала.

Зрителям артистка знакома как жгучая брюнетка. Но Самбурская решила поэкспериментировать с прической: подстригла каре и покрасилась в блондинку.

«Недавно я перешла на „светлую“ сторону и после многолетнего окрашивания в темный пополнила ряды блондинок», — отметила актриса.

текстTelegram/ Ксения Соловьева/ ksenia_solovieva

Артистка уточнила, что разделяет сцену и все, происходящее за ее пределами. В повседневной жизни «образ брюнетки в ретро-стиле» непрактичен, подчеркнула Самбурская. Для этого приходится носить парики и делать яркий макияж. При этом в обычной жизни она почти не красится, так как ее полностью устраивает собственная внешность.

Также знаменитость уточнила, что не пользуется услугами стилистов, даже когда предстоит выйти на красную дорожку. Предпочитает находить подходящую одежду самостоятельно или просто шить ее. Для некоторых вещей актриса даже самостоятельно подбирала ткани.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настасья Самбурская встала на защиту блогера Ольги из небольшого города. Девушка публикует в социальных сетях стильные луки из секонд-хендов, но один мужчина оскорбил ее фигуру и возраст. Заметив это, знаменитость послала обидчика на три буквы прямо в комментариях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
85.13
-0.03 98.55
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:54
Восемь раз получал предсмертный ужин: в США умер старейший в мире заключенный
11:46
Art Pictures Distribution покажет «Буратино» на Фестивале российского кино в Китае
11:41
Чтобы поделка не развалилась: как выбрать клей для школы
11:36
Отчаянно рвался на волю: медведь забрался в автомобиль и умер
11:31
Не представляла себя без воды: 90-летняя пловчиха раскрыла секрет долгой жизни
11:23
Предупреждение для Японии: после визита Путина на Курилы ТОФ снова провел учения

Сейчас читают

После остановки АЭС Румынии понадобился российский газ
Россиян лишили горящих туров в Турцию
«Симпатично, но не стильно»: почему Влад Лисовец против длинных волос у женщин
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео