Плясал и махал руками: фанатка Билана подала в суд на буйного гостя на концерте

Фанатка Билана подала в суд из-за мужчины, который мешал ей смотреть концерт

Фанатка заслуженного артиста России Димы Билана подала в суд из-за мужчины, который мешал ей смотреть концерт любимого певца. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Как сообщили в инстанции, истица с подругой купили билеты на концерт Димы Билана за 5500 рублей. Наслаждаться зрелищем им помешал гость на соседнем месте. По мнению девушек, тот был пьян. Он на протяжении всего концерта танцевал стоя, махал руками и закрывал обзор.

Истица испугалась, что мужчина может травмировать ее, и обратилась к сотруднику охраны, но тот ничего не сделал. Разочарованная тем, как прошел концерт, гостья решила, что уплаченные деньги того не стоили. Обратившись в суд, она потребовала взыскать с организаторов стоимость билетов, а также возмещение морального вреда в размере 2,5 тысячи рублей.

Девушка отметила, что организаторы могли бы удалить агрессивного посетителя или пересадить ее саму на другое место. При этом сам концерт был проведен на достойном уровне, признала она. В ответ ивент-менеджеры указали на то, что прямой угрозы не наблюдалось, а значит, удалять эмоционального мужчину или пересаживать истицу не было. В компенсации девушке отказали.

Ранее 5-tv.ru писал, что разочарованные концертом поклонники Димы Билана в целом испытывали большие трудности с возвратом денег за билеты.

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