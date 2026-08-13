Марк Розовский открыл новый сезон в Театре «У Никитских ворот»

Народный артист России Марк Розовский открыл новый, 44-й сезон театра «У Никитских ворот», где он является художественным руководителем. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

На открытии сезона 89-летний режиссер появился в черной маске и с бутылкой игристого, продемонстрировав бодрое настроение. В следующем году артист отметит 90-летний юбилей.

Марк Розовский руководит театром «У Никитских ворот» с момента его основания и поставил на этой сцене около 30 спектаклей. Среди его работ — постановки по произведениям Николая Карамзина, Булата Окуджавы, Антона Чехова, Павла Санаева и Теннесси Уильямса, а также спектакли по собственным пьесам.

Помимо театральной деятельности, Розовский работал в кино. Он выступал автором сценариев фильмов «Синие зайцы, или Музыкальное путешествие», «Приключения в городе, которого нет», «Будьте готовы, Ваше высочество», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Кафедра».

Жизни и творчеству режиссера посвящены документальный фильм «Тысяча шагов Марка Розовского» и книга «Театральные парадоксы Марка Розовского», опубликованная в 2025 году.

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