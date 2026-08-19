Неутомимый и яростный: в 77 умер бессменный барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд

Бессменный ударник группы ZZ Top Фрэнк Бирд скончался на 78-м году жизни

Бессменный барабанщик культовой техасской блюз-рок-группы ZZ Top Фрэнк Ли Бирд скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на представителя коллектива Боба Мерлиса.

Он подтвердил, что музыкант ушел из жизни на своем ранчо в Ричмонде, штат Техас, в окружении семьи. Причина смерти не раскрывается. Группа отменила запланированные на 18–19 августа концерты в Солт-Лейк-Сити и Колорадо-Спрингс. Гастрольный тур возобновится в ближайшие выходные в Остине.

За годы карьеры Бирд не раз сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В 2002 году он пропускал выступления после экстренной операции по удалению аппендицита, а в 2025 году временно отошел от дел из-за плохого самочувствия. Ранее в этом месяце ZZ Top отменили концерт в Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе, сославшись на непреодолимые обстоятельства — позже выяснилось, что причиной было состояние Бирда.

Игра барабанщика — точный и неутомимый, яростный техасский шаффл — стала визитной карточкой группы, это ярко демонстрируется в таких хитах, как La Grange и Tush. Бирд не был основателем группы, но стал ее неотъемлемой частью практически с самого начала. Он познакомился с гитаристом и вокалистом Билли Гиббонсом после выхода дебютного сингла ZZ Top и привел в коллектив басиста Дасти Хилла. Примечательно, что в отличие от коллег, Бирд всегда был безбородым, однако его фамилия переводится как «борода».

Фрэнк Бирд родился 11 июня 1949 года в техасском городке Франкстон. Играл в школьных группах, затем в составе нескольких коллективов в Далласе, где познакомился с Хиллом. В конце 1960-х он присоединился к Гиббонсу, привел Хилла, и группа получила название ZZ Top. Их прорыв случился в середине 1970-х: альбом Tres Hombres вошел в десятку Billboard 200, а сингл Tush стал первым хитом группы в топ-20.

В 1980–1990-е ZZ Top пережили пик популярности — мультиплатиновые альбомы Eliminator, Afterburner, Recycler, хиты Legs, Gimme All Your Lovin’ и Sharp Dressed Man, активная ротация на MTV. В 2004 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. В 2012 году вышел их последний альбом с Хиллом — La Futura. После смерти Хилла в 2021 году Гиббонс и Бирд продолжали гастролировать, хотя здоровье Бирда иногда вынуждало прерывать тур.

Помимо музыки, Бирд управлял ранчо в Техасе, увлекался гольфом и автогонками. У него остались жена Дебби, сыновья-близнецы и дочь от предыдущего брака. В документальном фильме 2019 года музыкант признавался: «Я бы сказал, что нашел людей, с которыми хочу играть. Я до сих пор ими доволен».

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