Эмоции захватят: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 августа

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 24 по 30 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Последняя полная неделя лета дарит нам много эмоций — Луна постепенно подбирается к полнолунию, которое совпадает с лунным затмением и выводит нас наконец из коридора затмений. Но и позитивные дни тоже будут. Планируйте дела на вторник и среду, разгрузите выходные, начиная с пятницы, и не планируйте врачей на понедельник и вторник.

Понедельник, 24 августа 2026 года

День Стальной лошади

5-tv.ru

Не самое благоприятное начало недели. Сдержанные показатели по здоровью — звезда болезней препятствует успешному общению с медиками. Влияние созвездия Сердца предвещает конфликты, месть, излишнюю самоуверенность, и вообще несет чувство вины и сожалений.

Этот день допустимо использовать для знакомств, презентаций, но его сильные деструктивные энергии не способствуют стабильности. Их можно использовать в спортивных соревнованиях и везде, где нужно продемонстрировать физическую силу, прыть. Но вот в вопросах отношений подобная неуемная и неуместная пылкость может навредить. Энергии дня неожиданны, неуправляемы, могут принести травмы и обиды, много ненужной суеты.

Совет книги перемен: стратегия сохранения преемственности. Гексаграмма символизирует живое ритмичное постоянство. Как река постоянна, хотя в ней каждую секунду обновляется вода, как рассвет повторяется, но никогда не бывает одинаковым.

Вторник, 25 августа 2026 года

День Золотой козы

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Получает более позитивные показатели. Несмотря на наличие звезды болезней, все же сулит больше приятных эмоций. Луна оказывается в стоянке Хвост, которая, по преданиям, приносит завершение и ясность, когда проходит время. Она усиливает все энергии дня. Правда, это касается и хороших, и плохих энергий. Но, судя по структуре, хорошего все же может быть больше. Энергии дня будут хороши для празднеств, строительства, ремонтов. Хорошо в такой день заниматься сантехникой, рыть колодцы и решать все вопросы, связанные с водой.

Совет книги перемен: стратегия разумного разрешения конфликта. Высшая мудрость — вовремя остановиться. Это редкий и очень сильный совет не идти до победного конца, когда спор неразрешим.

Среда, 26 августа 2026 года

День Водной обезьяны

5-tv.ru

Луна входит в полные фазы и дает дополнительную активность и эмоциональность. По древним текстам, день может быть весьма полезным и хорошим. Его можно использовать для мягкого начала и закладки фундамента для будущих проектов. Китайская лунная стоянка Корзины имеет значение богатства, и предвещает год удачи делам, которые вы начнете сегодня. Она хороша для сбора долгов, получения денег, ремонтных работ, встреч, переговоров. Структура дня немного более сдержанная в рекомендациях и советует искать новые пути развития.

Совет книги перемен: стратегия организации масс. Здесь речь идет о мобилизации ресурсов, дисциплине и компетентном руководстве. В китайских военных трактатах дисциплина занимает особое место. Древний полководец Цао Цао за нарушение дисциплины назначал самые жестокие наказания, вплоть до казни. И однажды даже приговорил к смертной казни самого себя — за то, что его конь затоптал большой участок пшеничного поля, в то время как своим солдатам он отдал приказ переступать через побеги, чтобы не навредить урожаю. С большим трудом его уговорили заменить собственную смертную казнь на отсечение пряди волос, с чем он нехотя великодушно согласился.

Четверг, 27 августа 2026 года

День Водного петуха

5-tv.ru

День очищения, избавления от ненужного. Устаревшие паттерны поведения, изжившие себя отношения. Во всем вы сможете ощутить помощь, если о ней попросите. А структура указывает на легкое достижение целей, но строго честными способами. Это прекрасный день для того, чтобы завершать старое и начинать новое. Хорошее время для получения должности или повышения жалования. Завершение старого этапа и начало нового.

Совет книги перемен: стратегия ненавязчивого влияния. Дикий гусь постепенно приближается к берегу. Он не падает камнем вниз, а плавно снижается, выбирает место для посадки. Каждый шаг должен быть к месту — не надо перепрыгивать этапы, иначе опора окажется слабой.

Пятница, 28 августа 2026 года

День Деревянной собаки

5-tv.ru

Страсти кипят, эмоции на пределе — всему виной лунное затмение и полнолуние. Этот день выводит нас из коридора затмений, оставляет позади все кармические уроки последних двух недель. Одновременно он выступает второй кульминацией месяца. Лунное затмение менее драматично, чем солнечное — здесь меньше астрономических явлений в одной точке, да и само лунное затмение воспринимается менее остро.

Однако недооценивать его тоже не следует. Все же явление играет важную роль для эмоционального мира. А человек состоит из эмоций, даже если он всеми силами старается их скрыть. Затмение застает Луну в неблагоприятной стоянке Быка, которая считается катастрофической. Она дает трудности и преграды, голод, болезни, потери, воровство и разлад в семье. Старайтесь разгрузить этот день, поскольку эмоциональные всплески не дадут запланированной ранее продуктивности.

Совет книги перемен: стратегия преодоления препятствий. Речь о препятствии, объективном внешнем обстоятельстве, которое мешает движению вперед. Это не наказание, а скорее сигнал — сейчас для прорыва время не пришло.

Суббота, 29 августа 2026 года

День Деревянной свиньи

5-tv.ru

Тусклые энергии дня приводят все силы к балансу и покою. Рывка сегодня не получится. Уходящая Луна встает в созвездии Девы, которое покровительствует девушкам, мечтающим о замужестве. Кто хочет замуж — самое время направить все свои мысли в сторону исполнения желания. Это прекрасное время для свиданий, романтики, проявления добра, любви.

В такой день хорошо учиться, получать знания, заниматься домашними делами и мелким ремонтом. В такой день могут напомнить о себе проблемы, которые давно казались решенными. Но теперь к ним нужно будет применить новые подходы.

Совет книги перемен: стратегия активного продвижения вперед. Тьма отступает не в результате борьбы, а потому что свет становится сильнее. Заслуги становятся видны, признание приходит как результат работы, а не за счет давления или интриг.

Воскресенье, 30 августа 2026 года

День Огненной крысы

5-tv.ru

Неделя завершается разрушителем года. Он подойдет только для отдыха, внутреннего анализа, рефлексии. Хорошо в последнее воскресенье лета побыть на природе, прогуляться, сделать упражнения цигун. Лунная стоянка Пустота несет в себе энергию холода, пустоты и одиночества и считается негативной. Лучший совет на сегодня — отдыхать, расслабляться, не перенапрягаться и не думать о делах.

Совет книги перемен: стратегия накопления сил. Будьте избирательны ко всему, что к вам приходит — будь то питание, информация, люди, сведения, или какие-либо инсайты. Эта гексаграмма настаивает на верном выборе и заботе о себе через чистоту и тщательный отбор того, что поступает к вам в любом виде.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на август 2026 года.

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