Умер герой мема «Плохо, плохо, не важно»
Мужчине было 50 лет.
Фото: ВКонтакте / Владимир Железнодорожник / vladimirslslutskov
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Скончался 50-летний житель Алтайского края Владимир Сулуцков, который прославился после вирусного фрагмента шоу «Давай поженимся!». Эту новость сообщили в его Telegram-канале.
«Владимира больше нет с нами. Такие новости», — говорится в сообщении.
Мужчине было 50 лет. Представители Владимира не раскрыли причины его смерти и дату прощания.
Как Владимир стал героем мема
Владимир был уроженцем села Кулунда Алтайского края. Широкую известность ему принесло участие в программе «Давай поженимся!». Выпуск с его участием вышел в эфир 20 марта 2018 года.
После отказа одной из участниц мужчина произнес: «Плохо, плохо, неважно. Дела у меня очень плохи».
Этот фрагмент получил новую жизнь в интернете спустя шесть лет — в 2024 году видео стало вирусным в социальных сетях. После этого на страницу Владимира подписались десятки тысяч человек.
В своих соцсетях мужчина рассказывал о жизни в селе и отношениях с женщинами. Кроме того, он записывал поздравления на заказ.
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