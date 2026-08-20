Умер герой мема «Плохо, плохо, не важно»

Скончался 50-летний житель Алтайского края Владимир Сулуцков, который прославился после вирусного фрагмента шоу «Давай поженимся!». Эту новость сообщили в его Telegram-канале.

«Владимира больше нет с нами. Такие новости», — говорится в сообщении.

Мужчине было 50 лет. Представители Владимира не раскрыли причины его смерти и дату прощания.

Как Владимир стал героем мема

Владимир был уроженцем села Кулунда Алтайского края. Широкую известность ему принесло участие в программе «Давай поженимся!». Выпуск с его участием вышел в эфир 20 марта 2018 года.

После отказа одной из участниц мужчина произнес: «Плохо, плохо, неважно. Дела у меня очень плохи».

Этот фрагмент получил новую жизнь в интернете спустя шесть лет — в 2024 году видео стало вирусным в социальных сетях. После этого на страницу Владимира подписались десятки тысяч человек.

В своих соцсетях мужчина рассказывал о жизни в селе и отношениях с женщинами. Кроме того, он записывал поздравления на заказ.

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