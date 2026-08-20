Радиостанция «Судного дня» вновь передала загадочное сообщение

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 1 228 0

Послание поступило в 11:13 по московскому времени.

Новое послание радио Судного дня

Фото: 5-tv.ru

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Радиостанция Судного дня передала два сообщения

Радиостанция УВБ-76, более известная под названием радио «Судного дня», передала очередное загадочное сообщение. Об этом проинформировал Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Традиционно перед посланием прозвучал неизменный с 2021 года позывной, состоящий из четырех букв: «НЖТИ». Затем кодовое слово, набор цифр, вновь слово, и опять цифровой ряд. Послание поступило в 11:13 по московскому времени.

«84162 ПЕРЕШИБ 6584 8032 БЛИЖАЙШИЙ 8288 7311», — гласит сообщение.

Радио «Судного дня» ведет круглосуточную трансляцию на чистоте 4625 килогерц. Большую часть времени там можно услышать лишь монотонный звуковой сигнал, который больше напоминает гудение или жужжание. Поэтому иногда эту станцию называют «Жужалкой». Но изредка этот однообразный звук прерывается загадочными сообщениями на русском языке. Также иногда в сигнал вплетаются щелчки, обрывки мелодий или неразборчивые фрагменты разговоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Радио Судного дня» передало сообщение с названием дерева. Послание было зафиксировано в 16 августа в 10:20 по московскому времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Радиостанция «Судного дня» вновь передала загадочное сообщение

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